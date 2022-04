Druženje koje je započelo u jednom stanu preraslo je u brutalno nasilje. Isto je policija okvalificirala kao pokušaj ubojstva, a za koje je osumnjičen jedan maloljetnik. Žrtva nasilja, Denis Crnečki, stao je pred kamere Provjerenog i objasnio što se dogodilo te kobne noći.

Slučaj premlaćivanja beskućnika iz Županje zaprepastio je Hrvatsku. Žrtvu nasilja, Denisa Crnečkog, nedavno je gotovo nasmrt premlatio 17-godišnjak. Crnečki je svratio u stan kod sedamnaestogodišnjaka kod kojeg su bila još dvojica mladića. Nekoliko minuta kasnije mladić je nasrnuo Denisa. Iživljavanje je trajalo neko vrijeme, a nakon što ga je istukao, bacio ga je niz stepenice.

"Nasrnuo je, u zadnje vrijeme je bilo fizički agresivan i to više nego što treba. Bio je pod utjecajem alkohola. Upitao sam ga je li normalan. Zadnje čega se sjećam kada sam pao s tih stepenica jest obris nekog iz hitne", ispričao je Crnečki Barbari Majstorović Ivezić.

Na snimci koju je snimio treći mladić, još uvijek nepoznat policiji, može se vidjeti kako maloljetnik udara bespomoćnog čovjeka dok leži na podu u lokvi krvi.

"Opasno je. Da ste samo vidjeli kakav sam bio, prepali biste se. Drugo lice, duplo, troduplo. Užas. Ja sam mislio da je nos više stradao, ali dobro je. Ne mogu jesti, imam neke kopče, šavove u ustima i to mi smeta", opisao je Crnečki, žrtva nasilja.

Crnečki je zadobio ozbiljne ozljede i niz prijeloma. Slomljena su mu rebra, slomljena mu je noga, izbijeni su mu zubi, slomljena mu je čeljust i jagodična kost. Crnečki kaže kako je maloljetnik koji ga je napao popio dvadesetak normabela koje je zalijevao alkoholom.

"Izgleda da njega malo češće prebacuje. To je malo sumnjivo. I kod drugih ljudi, ne samo kod mene. Svi su mu bili krivi u zadnje vrijeme. Tuče, ne znam ni ja što mu je u mozgu, definitivno je nenormalan", opisao je Crnečki.

Ovo nije jedini takav slučaj premlaćivanja

No, ono što je najgore, ovaj posljednji čin premlaćivanja nije i jedini. Stanovnici naizgled mirnog gradića na istoku Slavonije žive u strahu. Pred kamere nisu htjeli stati jer se boje osvete mladića i članova njegove obitelji.

Sedamnaestogodišnji mladić i članovi njegove obitelji u ovom se gradu, kako navode sugovornici, ponašaju kao lokalni šerifi, maltretiraju i prijete bilo kome tko im se ne svidi.

"Cijeli grad trpi terorizam i šuti jer se boji za svoju vlastitu sigurnost i posljedice. Cijela javnost zna i svi šute. Boje se da će naštetiti njihovoj djeci", rekao je jedan od stanovnika Županje.

"Njihova je povijest da su mafijaši i bili su po zatvorima. Što treba, da još nekome oko izbije ili da nekoga premlati. Ljudi se jednostavno ne žele petljati", anonimno je za Provjereno ispričala osoba koja ondje živi.

"To vam je kao da vi prolazite negdje i dođe našmrkana i nadrogirana kretenčina, uzme lanac i izbije vam oko. I za to nitko ne odgovara jer to su ****, to je obitelj **** i oni jednostavno mogu raditi što hoće", istaknuo je jedan od sugovornika.

Obitelj je otprije poznata policiji

Cijela je obitelj otprije poznata policiji. Ona do sada, čini se, nije reagirala adekvatno zbog čega se građani Županje osjećaju nesigurno i nezaštićeno.

"Policija je ujkina, strikina, djedova, bakina. Znate kako to ide preko rodbine. Pošteni ljudi ne mogu normalno živjeti. Nitko više ne vjeruje u policiju. Ako nisi u HDZ-u, ti si nitko i ništa", rekli su za Provjereno stanovnici Županje.

Policijski službenici PU vukovarsko-srijemske proveli su kriminalističko istraživanje nad starijim maloljetnikom gdje su u nazočnosti roditelja i branitelja, utvrdili kako je 44-godišnjem muškarcu nanio teške tjelesne ozljede.

"Protiv osumnjičenog maloljetnika, policija je nadležnom Državnom odvjetništvu podnijela kaznenu prijavu i istoga predala policijskom pritvorskom nadzorniku", rekao je Dragoslav Živković, glasnogovornik PU vukovarsko-srijemske.

Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru zatim je donijelo rješenje o provođenju pripremnog postupka zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela pokušaja ubojstva.

Mladićeva obitelj odavno poznata centru za socijalnu skrb

Mnogi se pitaju kako je do svega ovoga došlo i zašto službe nisu reagirale na vrijeme. Sama činjenica da ovaj mladić, prema riječima njegovih sugrađana, nije završio ni osnovnu školu, upućuje na teški nemar obitelji, ali i sustava. Centru za socijalnu skrb ovaj mladić i njegova obitelj su poznati odavno.

"Centar radi svoj posao. Kada su ovakvi postupci u tijeku, usko surađujemo kako s policijskim službenicima, tako s nadležnim državnim odvjetništvom, sa nadležnim sudom. Kada se radi o počiniteljima kaznenih dijela, mi tu nismo samostalni nego utvrđujemo zajedno s onim što je ustvrdilo pravosudno tijelo odnosno kakvu su odluku donijela", rekao je Saša Užarević, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Županja.

Mladić je bio u postupku zaštite maloljetnika s problemima u ponašanju. O kojoj vrsti mjere je riječ, s obzirom na to da je maloljetnik, nisu nam htjeli otkriti. Očito se nije radilo o mjeri izdvajanja iz obitelji i smještanja u neku od odgojnih institucija.

"Mi kada dobijemo informacije, puno okolnosti utječe na naš izbor mjere. Tako i što se tiče mjera sukladno obiteljskom zakonu, ali i što se tiče zakona o sudovima za mladež. Mi smo tu vezani sa odlukom suda. Sudac izriče koja će odgojna mjera biti primijenjena prema maloljetniku", ističu iz centra za socijalnu skrb.

Denis se oporavlja u domu za starije i nemoćne

Kada je putem društvenih mreža saznala za ovu priču, Ljubica Čolaković, vlasnica doma za starije i nemoćne, ponudila mu je smještaj.

"Ja sam nazvala bolnicu, s obzirom na njegovu situaciju. Ponudila sam, u slučaju da bude otpusta iz bolnice, da ga slobodno mogu otpustiti u dom Svjetlost. Rekla sam da ćemo ga primiti i pružiti mu adekvatnu zdravstvenu pomoć i rehabilitaciju. Čovjek je čovjek i ljudski život nema cijenu, a mi možemo pomoći", istaknula je Čolaković.

Denis se, kaže Čolaković, odlično oporavlja, a o ostanku u domu odlučit će sam.

