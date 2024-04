Vojni analitičar za Dnevnik Nove TV o eskalaciji nasilja na Bliskom istoku: "Jedna mogućnost je vrlo opasna''

Iran je po prvi put sa svog teritorija dronovima napao Izrael i tako potaknuo novu moguću eskalaciju sukoba na Bliskom istoku. Više o najnovijem razvoju situacije i mogućim daljnjim scenarijima za Dnevnik Nove TV govorio je vojni analitičar Ivica Mandić.

"Ne bih rekao da je započeo novi sukob. Ovaj sukob može eskalirati u jedan veliki sukob gdje nije jasno zbog čega je i za čiji račun uopće Iran izvršio ovakvu vrstu napada. To je strateška novina, u smislu da je Iran prvi put u svojoj povijesti od revolucije 70-ih godina izvršio udar na ciljeve na teritoriju Izraela. Ovo je jedna vrsta eskalacije, ali ne mora biti uvod u jedan veliki rat", tvrdi Mandić.

''Jedna mogućnost vrlo je opasna''

Analitičar je iznio četiri mogućnosti koje se mogu dogoditi nakon iranskog napada.

"Na stolu su četiri opcije. Jedna opcija koja je poželjna od svih zemalja u okruženju je da Izrael ne reagira na ovo i ne izvrši raketni udar na ciljeve u Iranu. Druga opcija je da iranski proxy igrači budu meta udara Izraela, ali nikako ne na teritoriju samog Irana. Treća mogućnost je da Izrael uzvrati istom mjerom i to je jedna od mjera eskalacije po vojnim ciljevima, onima koji se nalaze u Iranu. Četvrta i najozbiljnija je da ovo bude okidač za iranski plan i želju da se uništi nuklearno postrojenje Izraela gdje oni vrše obogaćivanje urana i ostalih materijala, kako kažu, za civilnu uporabu. Međutim, govori se i o izgradnji atomskog oružja", kazao je Mandić.

Iran udarom dronovima nije postigao zapažene rezultate tvrdi Mandić, a do izražaja je došao izraelski protuzračni obrambeni sustav Iron Dome.

"Tu su i neki politički ciljevi. Iran ima za to vrlo moćne sposobnosti. Pouka ovog udara je da od 300 bespilotnih letjelica i balističkih raketa Iran ima samo jedan posto pogodaka. Ne znam što bi oni trebali slaviti, kao da su nanijeli štetu. Ovo je bila jedna od pokaznih vježbi kako radi jedan od najmoćnijih PZO sustava na svijetu, a to je izraelski. Nije zabilježena nikakva posebna šteta. Ona koja je nastala prouzrokovana je krhotinama od obaranja raketa i to od izraelske strane. Nismo niti očekivali da će se izvršiti proboj izraelskog PZO sustava", rekao je Mandić.

"Izrael će sigurno dobiti pomoć"

SAD ne želi sukob s Iranom. Poručili su im da neće pomoći pri protuudaru, stoga se postavlja pitanje na koga Izrael može računati.

"U svakom slučaju sa zrnom soli se treba tumačiti izjava američkog predsjednika Joe Bidena da neće pomoći Izraelu. Što se tiče obavještajnih podataka, pripreme bojišta, SAD će u svakom smislu pomoći. Što se tiče raketa i isporuke ostalog oružja, oni će to isporučiti. Predsjednik Biden je rekao da neće osobno zapovjediti da američke snage napadnu Teheran i to treba tako tumačiti. Pomoć SAD-a je konstanta kao što se i drastično povećava pomoć Njemačke Izraelu. Niz zemalja Europske unije će im pomoći, nije uopće sporno da će oni imati resurse da izvedu napad", smatra Mandić.

S obzirom na to da Izrael već vodi jedan rat protiv Hamasa u pojasu Gaze moguće je da se ubrza odobrenje vojne pomoći u Kongresu SAD-a.

"Ovo sigurno znači da je kampanja u Gazi dobila pozitivan impuls i oni će je završiti do kraja, neovisno o tome tko je izraelski premijer. U medijima se često govori da Benjamin Netanyahu nije izraelski premijer, da Izrael ne bi izvršio takav napad. To je netočno. Prvo što je tražio čelnik oporbe je ulazak u jedinstvenu Vladu. Odobrenje kongresa od 91 milijardu vojne pomoći stoji u Kongresu SAD-a i to je vrlo važno za Izrael i Ukrajinu. Sada su se ubrzale radnje i vidjet ćemo kako će se to završiti. Dio pomoći Izraelu i Tajvanu nije razdvojiv, barem što se tiče Bijele kuće. Moglo bi se dogoditi da ovo bude okidač koji će odobriti ta sredstva", istaknuo je Mandić.

