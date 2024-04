Oglasio se Iran: "Ako Izrael uzvrati vatru, naš će odgovor biti puno veći"

Zapovjednik iranskih oružanih snaga rekao je u nedjelju da je napad izveden tijekom noći na Izrael "postigao sve svoje ciljeve".

"Operacija 'Iskreno obećanje' uspješno je provedena između jučer navečer i jutros i postigla je sve svoje ciljeve", izjavio je general Mohamad Bagheri na televiziji, precizirajući da nijedno urbano ili gospodarsko središte nije bilo na meti iranskih bespilotnih letjelica i projektila.

Iran je upozorio Izrael da slijedi veći napad na njegov teritorij ako uzvrati na noćašnji napad Teherana, dodajući da je Washington upozoren da ne podržava izraelsku vojnu akciju.

Pročitajte i ovo Napeto stanje Na nišanu Irana još jedna zemlja: Poručili su da ih pomno prate

"Ako Izrael uzvrati Iranu, naš će odgovor biti puno veći od noćašnje vojne akcije", rekao je načelnik stožera oružanih snaga general-bojnik Bagheri za državnu televiziju, dodajući da je Teheran preko Švicarske upozorio Washington da bi bilo kakva podrška izraelskoj odmazdi rezultirala napadom na američke baze u regiji.

Conducted on the strength of Article 51 of the UN Charter pertaining to legitimate defense, Iran’s military action was in response to the Zionist regime’s aggression against our diplomatic premises in Damascus. The matter can be deemed concluded. However, should the Israeli…