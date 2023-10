VIDEO Zakuhao je rat na Bliskom istoku, ljudi ginu, a on uživa u luksuzu u drugoj zemlji: Procurila snimka vođe Hamasa dok gleda krvavi pohod

Nakon početka Hamasovog napada na Izrael, internetom je počela kružiti snimka koja prikazuje vođu Ismaila Haniyeha kako iz udobnosti svoga elegantnog ureda u Dohi u Kataru promatra događanja i slavi ubojstva Izraelaca. Ubrzo nakon toga The Economist je s njim napravio intervju, a osim neuvjerljivih opravdanja na račun zločina koje je počinio Hamas, spomenut je i njegov poprilično luksuzni život u emigraciji.

Izraelski portal The Times of Israel objavio je veliku analizu u kojoj razotkriva do kojih ramjera seže njegovo bogastvo stečeno dvojbenim metodama.

Njegov uspon u Hamasu poklopio se s njihovom izbornom pobjedom 2006. Kao premijer u Gazi, njegovo je bogatstvo raslo kroz ekonomsku kontrolu i kontrolu uvoza. On i drugi dužnosnici Hamasa oporezivali su trgovinu koja prolazi kroz tunele. Haniyeh je zatim tim novcem kupovao nekretnine u Gazi dok se regija suočava sa divljajučim siromaštvom i ograničenjima zbog izraelsko-egipatske blokade.

The head of the Hamas Political Bureau, Ismail Haniyeh, his deputy, Saleh Al-Arouri, and other members of the Hamas leadership "prostrate in gratitude" for the ongoing attacks against Israel. pic.twitter.com/ACuajF4PTf