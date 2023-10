Hamas uputio oštru poruku: "Nećemo raspravljati o sudbini zarobljenih izraelskih vojnika dok..." Golemi propalestinski prosvjedi u Londonu

Tijek zbivanja možete pratiti u nastavku:

17:03 Sjedinjene Države zatražile su u subotu od svih strana u izraelsko-palestinskom sukobu i ratu između Izraela i Hamasa da osiguraju da granični prijelaz u Rafahu bude otvoren, nakon dolaska prvog humanitarnog konvoja u Pojas Gaze iz Egipta.

"Pozivamo sve strane da omoguće da granični prijelaz u Rafahu bude otvoren kako bi se kontinuirano slalo pomoć koja je neophodna stanovništvu Gaze", rekao je, po priopćenju, državni tajnik Antony Blinken, koji se vratio s turneje po Bliskom istoku.

17:01 Svjetski čelnici, koji su se u subotu okupili u Kairu da bi ondje razgovarali o krizi i o miru u Gazi, pozvali su na "prekid vatre" između Izraela i Hamasa, založili su se za "masovnu" pomoć Gazi i za to da se donese konačno "rješenje" 75-godišnjeg izraelsko-palestinskog sukoba.

"Moramo djelovati odmah da bismo okončali ovu noćnu moru", rekao je šef UN-a Antonio Guterres. Molbu je iznio pred okupljenim čelnicima Egipta, Jordana, Palestinske uprave, predstavnicima arapskih i europskih šefova diplomacija, šefova Arapske lige, Afričke unije i Europske unije. Ondje su i predstavnici Rusije, Kine, Japana, Kanade i Sjedinjenih Država.

Jordanski kralj Abdulah II. pozvao je na "hitan prekid vatre", a egipatski predsjednik Abdel Fatah al-Sisi kazao je da je "jedino rješenje palestinskog pitanja pravda", istaknuvši kako je riječ o "pravu" Palestinaca "na uspostavu vlastite države".

"Svijet šuti", kazao je Abdulah, dodavši da je to "vrlo opasna poruka", jer "arapski svijet čuje sljedeću poruku - životi Palestinaca vrijede manje od života Izraelaca. Naši životi vrijede manje od života drugih (...) ljudska prava imaju granice, zaustavljaju ih granice, rase i religije."

Guterres je govorio o "širem kontekstu" problema, podsjetivši na "56 godina dugu okupaciju kojoj se ne nazire kraj". "Ipak ništa ne može opravdati napad Hamasa", koji mora "odmah i bezuvjetno osloboditi" oko 200 talaca otetih za vrijeme munjevitog napada na Izrael.

Predsjednik palestinskih vlasti Mahmud Abas smatra da treba "okončati izraelsku okupaciju palestinskih teritorija i pronaći rješenje za dvije države" - Izrael i Palestinu, na način da Palestincima pripadne istočni Jeruzalem, koji je trenutačno anektirao i okupirao Izrael.

Američki predsjednik Joe Biden, koji poput Izraela, ne sudjeluje u radu ovoga samita, u srijedu je tijekom kratkog posjeta Tel Avivu kazao kako je sukob između Izraela i Hamasa pojačao njegovu "odlučnost" prema postizanju rješenja koje bi uključivalo dvije države.

"Mi nećemo otići odavde", triput je rekao Abas dok se Kairo i Aman danima bore protiv izraelske naredbe da se svi Palestinci evakuiraju iz sjevernog dijela Pojasa Gaze prema južnom dijelu na granici prema Egiptu.

Oni to vide kao prvi korak prema "prisilnom raseljavanju" Palestinaca u smjeru egipatskog Sinaja što bi, smatra Abas, predstavljalo "drugu nakbu" (katastrofu na arapskom). Prva se odnosi na protjerivanje oko 760.000 Palestinaca u vrijeme do stvaranja Izraela 1948.

Šef turske diplomacije Hakan Fidan je osudio "bezuvjetnu vojnu pomoć Izraelu, čija je svrha jedino nastavak okupacije" palestinskih teritorija.

Saudijski ministar vanjskih poslova Faisal bin Farhan osudio je to što je Vijeće sigurnosti UN-a odbacilo dvije rezolucije kojima se poziva na prekid neprijateljstava.

Šefica francuske diplomacije Catherine Colonna založila se za to da se svima koji žele napustiti Gazu to i omogući, misleći pritom na zaposlenike Francuskoga kulturnog centra u Gazi, jedne od rijetkih stranih institucija čiji su zaposlenici ostali u Pojasu Gaze.

16:56 Oko 100.000 ljudi pridružilo se propalestinskim prosvjedima u središtu Londona u subotu, marširajući britanskom prijestolnicom i tražeći trenutni prekid vatre u Gazi nakon napada Hamasa na Izrael prije dva tjedna.

Uzvikujući "Oslobodite Palestinu", držeći transparente i mašući palestinskim zastavama, prosvjednici su prošli kroz London prije nego što su se okupili pred ulicom Downing gdje je službena rezidencija i ured britanskog premijera Rishija Sunaka.

Policija procjenjuje da je 100.000 ljudi sudjelovalo u demonstracijama "Nacionalni marš za Palestinu", koje je organizirala Palestinska kampanja solidarnosti.

"Kao Palestinac koji bi se želio vratiti kući jednog dana, kao Palestinac koji ima braću i sestre u Gazi i obitelj, voljela bih da možemo učiniti više, ali prosvjed je ono što možemo učiniti u ovom trenutku", rekla je jedna žena, koja odbila je dati svoje ime, Reutersu.

Mnogi uzvici i transparenti sadržavali su snažne protuizraelske slogane, a jedan prosvjednik držao je transparent sa slikama Sunaka, američkog predsjednika Joea Bidena i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua s porukom "Traži se zbog ratnih zločina".

16:50 Hamas je objavio da neće raspravljati o sudbini izraelskih vojnika koji su zarobljeni dokle Izrael ne završi s agresijom na Gazu, prenosi Sky News.

"Naše stajalište s zarobljenim izraelskim vojnicima je jasno - povezano je s (mogućom) razmjenom zatvorenika i nećemo raspravljati sve dok Izrael ne završi s agresijom na Gazu i Palestince", priopćio je dužnosnik Hamasa Osama Hamdan pred novinarima u Libanonu.

16:45 Palestinci koji imaju dvojno državljanstvo čekaju na granici s Rafom ne bi li dobili dozvolu za odlazak.

Palestinci s dvostrukim državljanstvom čekaju na granici (Foto: Afp)

16:41 Nakon što je konvoj od 20 kamiona ušao u Gazu, glavni tajnik UN-a Antonio Guterres rekao je da Palestinci trebaju predanost za mnogo više - kontinuiranu isporuku pomoći u potrebnom opsegu. To je tek dio od 200 kamiona nagomilanih na egipatskoj strani granice prije njezina otvaranja.

"Neprekidno radimo da svim relevantnim stranama kako bismo to ostvarili", objavio je.

