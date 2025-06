Bliži se Trumpov rok, EU pod pritiskom smišlja novi plan: "Vrijeme za uobičajene pregovaračke metode je prošlo"

Čelnici Europske unije iznijeli su novi plan za obračun s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom koji je započeo trgovinski rat - stati na kraj njegovim vlastitim nepredvidljivim taktikama.

S preostalih samo 13 dana do Trumpova roka za zaključivanje sporazuma o carinama EU–SAD, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen zaključila je da je vrijeme za uobičajene pregovaračke metode prošlo.

Ponudila je da se 27 članica EU udruži s 12 država iz azijsko-pacifičkog bloka CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) kako bi formirali novu svjetsku trgovinsku inicijativu.

Cilj te skupine bio bi redizajnirati globalni trgovinski poredak temeljen na pravilima, reformirati, ili čak zamijeniti, sada uglavnom nefunkcionalnu Svjetsku trgovinsku organizaciju, objasnila je.

Ključno je, napomenula je, da SAD ne bi automatski bio pozvan.

"Ovaj projekt pokazao bi svijetu da je moguća slobodna trgovina među velikim brojem zemalja na temelju pravila", poručila je von der Leyen na samom kraju summita u Bruxellesu. "To je inicijativa u koju bismo trebali ozbiljno ući, jer CPTPP i EU zajedno su vrlo snažni".

Prethodnih je nekoliko mjeseci Europska komisija, ispitujući formalniju suradnju s Indo–pacifičkom grupom, taj potez predstavljala kao način suprotstavljanja Trumpovim carinama. Kad god je bilo sumnje da je to čvrsto povezano s borbom protiv Trumpa, poljski premijer Donald Tusk raskrinkao bi svaku dvojbu.

"Moramo biti vrlo inovativni, ponekad i nepredvidivi – poput naših prijatelja s druge strane Atlantika", izjavio je Tusk. "Naravno da smo svi svjesni tih novih metoda pregovaranja i komunikacije. SAD ostaje jedan od najbližih europskih partnera, ali moramo im se donekle i približiti", nadodao je.

Ideju von der Leyen javno je podržao i najmoćniji europski lider, njemački kancelar Friedrich Merz. "Ako je WTO već godinama disfunkcionalna i to se ne mijenja, onda mi koji i dalje smatramo slobodnu trgovinu važnom moramo osmisliti nešto novo", poručio je.

Ipak, ta se inicijativa možda pokaže samo privremenom distrakcijom od mogućeg poraza kad konačni sporazum s Trumpom bude predstavljen, javlja Politico.

Von der Leyen i njezin tim sada imaju zadatak u sljedećih nekoliko dana izraditi okvirni skicirani ugovor do Trumpova roka 9. srpnja. Nakon toga on je zaprijetio da će povećati kaznene carine na europske proizvode i do 50 posto.

Još prije mjesec dana zemlje EU bile su uvjerene da će natjerati Trumpa da popusti u trgovinskom ratu. Prezirali su prijedlog sporazuma koji je američki predsjednik sklopio s britanskim premijerom Keir Starmerom, tvrdeći da je EU trgovinska supersila i da nikada neće prihvatiti Trumpovu početnu carinu od 10 posto.

Sada je sve drukčije. "Najbolje bi bilo imati najnižu moguću stopu, a to je 0 posto", rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron. "No ako bude 10 posto, bit će 10 posto".

Diplomati tvrde da je ključno pitanje pred europskim čelnicima hoće li u iduća dva tjedna prihvatiti brz dogovor ili pričekati bolji, čak ako to znači produženi trgovinski rat sa SAD-om.

Merz je bio najglasniji zagovornik brzog dogovora, makar na razini osnutka. "Imamo manje od dva tjedna do 9. srpnja i nemoguće je tada dogovoriti sofisticiran trgovinski sporazum", upozorio je. Industrije od kemijske preko čelične do automobilske već trpe, a time su i kompanije u riziku. "Molim vas, nađimo brzo rješenje", zaključio je.