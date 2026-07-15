VIDEO Zastrašujuće snimke iz vlaka: "Bože... Okruženi smo plamenom"

Veliki šumski požari zahvatili su dijelove Kanade, dok područja uz granicu s SAD-om bilježe rekordne temperature zbog toplinske kupole. Prizori su zastrašujući.

Snimke iz mjesta Armstrong u kanadskoj pokrajini Ontario prikazuju teretni vlak zahvaćen plamenom. Dim se vidio stotinama kilometara dalje, a kanadska meteorološka služba upozorila je na pogoršanje kvalitete zraka, koje bi moglo dovesti do toga da indeks kvalitete zraka dosegne kategoriju visokog zdravstvenog rizika.

Snimka iz kabine lokomotive prikazuje vlak okružen plamenom, dok vozač govori: "Ovo bi nas moglo sustići. Postaje pomalo zastrašujuće. Bože... Okruženi smo plamenom."

Kanadska nacionalna željeznica, koja upravlja teretnim vlakovima, potvrdila je da su u utorak na području Armstronga zaustavljena tri teretna vlaka koja su prevozila zapaljive tvari. Posade vlakova su evakuirane.

This is near Armstrong, Ontario.



When will the Canadian National Railway Company make a statement about this incident? pic.twitter.com/6bKJYugeR0 — Sol Mamakwa (@solmamakwa) July 14, 2026

Prema pisanju Fox Weathera, dim bi do srijede navečer mogao stići do Bostona, New Yorka i Philadelphije. Više od sto milijuna ljudi nalazi se pod upozorenjima zbog ekstremnih vrućina. U Ottawi i Torontu prognoziraju se temperature do 38 Celzijevih stupnjeva, u dijelu savezne države Montane izmjerena su i 43 stupnja, a visoka vlažnost zraka dodatno pojačava osjećaj vrućine.

Meteorolozi očekuju da će vrućine u većini područja popustiti do kraja tjedna, no toplinska kupola – područje visokog tlaka koje zadržava topao zrak sprječavajući nastanak oblaka i oborina, mogla bi se zadržati tijekom ostatka mjeseca, piše Telegraph.

Klimatski znanstvenik Marc Alessi iz organizacije Union of Concerned Scientists rekao je da su toplinske kupole prirodan dio klimatskog sustava, ali je naglasio da se zbog zagrijavanja atmosfere i oceana danas ponašaju drugačije.

"Naša atmosfera mnogo je toplija. Naši oceani mnogo su topliji i otpuštaju znatno više topline u atmosferu. Ova toplinska kupola primjer je kako izgleda klimatska promjena uzrokovana fosilnim gorivima", rekao je.