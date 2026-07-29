Kada se spoje tradicija i suvremeni luksuz: Ova istarska vila stvorena je za uživanje, a sada se prodaje

Sve više kupaca danas ne traži samo kvadrate. Žele mjesto koje će nuditi nešto više, na kojem će usporiti tempo, uživati i istovremeno imati sve pogodnosti modernog doma.

U ponudi agencije PREMIUM NEKRETNINE - OPATIJA nalazi se novoadaptirana kamena vila u Istri koja na najbolji način spaja istarsku tradiciju i moderno uređenje. Smještena na parceli većoj od 1100 kvadratnih metara, okružena kamenim zidovima i zelenilom, pruža potpunu privatnost te atmosferu u kojoj je lako zaboraviti na svakodnevni stres. Ponudu nekretnina možete dodatno istražiti na stranici Bijelo Jaje.

Dom u kojem je uživanje na prvom mjestu

Već prvi pogled na okućnicu otkriva da je riječ o nekretnini osmišljenoj za uživanje. Atraktivno oblikovan bazen okružen je ležaljkama, suncobranima i vanjskim tušem, dok ljetna kuhinja s roštiljem postaje prirodno mjesto okupljanja tijekom toplih proljetnih i ljetnih večeri.

PREMIUM NEKRETNINE Foto: PR

Otvoreni koncept povezuje potpuno opremljenu kuhinju, blagovaonicu i dnevni boravak, što stvara prostor u kojem se svakodnevni trenuci lako pretvaraju u zajednička druženja.

Poseban ugođaj prostoru daje veliki otvoreni kamin koji tijekom hladnijih mjeseci postaje središnje mjesto doma. Spoj kamena, drva i suvremenih detalja stvara atmosferu koja je istovremeno luksuzna i nenametljiva.

PREMIUM NEKRETNINE Foto: PR

Na katu se nalaze tri prostrane spavaće sobe, svaka s vlastitom kupaonicom, što osigurava privatnost svim članovima obitelji ili gostima. Glavna spavaća soba posebno se izdvaja izlazom na balkon s pogledom prema moru, što je samo jedan od detalja u koji će se svatko zaljubiti.

Za maksimalnu udobnost tijekom cijele godine sve su sobe klimatizirane, a u prizemlju je postavljeno podno grijanje.

Može se gledati i kao investicija

Osim što je idealna za obiteljski život, vila predstavlja i atraktivnu priliku za ulaganje. Već je kategorizirana s četiri zvjezdice za boravak do osam osoba, što omogućuje cjelogodišnje turističko iznajmljivanje u jednoj od najtraženijih hrvatskih regija.

PREMIUM NEKRETNINE Foto: PR

Praktičnost dodatno potvrđuju dva natkrivena parkirna mjesta opremljena punjačima za električne automobile te još četiri vanjska parkirna mjesta, što odgovara potrebama većih obitelji ili gostiju.

Istarskom šarmu teško je odoljeti

Ono što ovu nekretninu čini posebno privlačnom nije samo njezina arhitektura ili uređenje, već način života koji nudi. Smještena u mirnom okruženju, a ipak u blizini poznatih istarskih gradića, restorana, vinskih cesta, biciklističkih ruta i obale, omogućuje mir kada vam treba, a brojne opcije kada želite aktivniji odmor.

Oni koji traže nekretninu na Jadranu ili u gorskom dijelu Hrvatske, osim ove vile, mogu istražiti i bogatu ponudu agencije PREMIUM NEKRETNINE - OPATIJA. U ponudi se nalaze ekskluzivne kuće i stanovi, kamene vile, apartmani i zemljišta na opatijskoj rivijeri i Kvarneru, crikveničko-vinodolskoj rivijeri, u Istri, Gorskom kotaru te na otocima Krku, Cresu, Pagu i Lošinju, kao i u Rijeci.

Više informacija o ovoj vili i drugim nekretninama pronađite na stranici Bijelo Jaje.

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