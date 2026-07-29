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POKROVITELJ PREMIUM NEKRETNINE - OPATIJA

Kada se spoje tradicija i suvremeni luksuz: Ova istarska vila stvorena je za uživanje, a sada se prodaje

PišeNova Studio, 30. srpnja 2026. @ 08:52 komentari
PREMIUM NEKRETNINE
PREMIUM NEKRETNINE Foto: PR
Okružena zelenilom, s bazenom i pogledom na more, ova istarska vila donosi najbolje od mediteranskog načina života. Spoj tradicionalne arhitekture i suvremenog luksuza čini je privlačnim izborom za život ili odmor, ali i kao investiciju.
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