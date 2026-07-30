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Amerikanci sklopili megaugovor za ključno oružje: Posao je težak milijarde

PišeHina, 30. srpnja 2026. @ 07:50 komentari
Lansiranje Patriot, ilustracija
Lansiranje Patriot, ilustracija Foto: Afp
Ugovor vrijedan 58,6 milijardi dolara objavljen je nekoliko sati uoči ruskog napada na Kijev balističkim projektilima.
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