Amerikanci sklopili megaugovor za ključno oružje: Posao je težak milijarde

Američka vojska dodijelila je u srijedu tvrtki Lockheed Martin ugovor vrijedan do 58,6 milijardi dolara za proizvodnju presretačkih projektila Patriot, ključnih za obranu od balističkih projektila u trenutku kada ratovi u Ukrajini i Iranu opterećuju američke zalihe protuzračnog oružja.

Ugovor vrijedan 58,6 milijardi dolara objavljen je nekoliko sati uoči ruskog napada na Kijev balističkim projektilima, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u srijedu je ponovno upozorio da sigurnost Ukrajinaca ovisi o spremnosti saveznika da zemlji osiguraju dodatnu proturaketnu obranu.

Zelenski je izjavu dao nakon povratka iz Sjedinjenih Država, gdje je, prema njegovim riječima, predsjednik Donald Trump pristao odobriti Ukrajini pristup dodatnim projektilima za sustave Patriot.

Ukrajina se suočava s ozbiljnim nedostatkom presretača PAC-3, koji su ključni za obranu od balističkih projektila, dok su meričke zalihe dodatno su opterećene velikim isporukama saveznicima i uporabom streljiva u američkim vojnim operacijama u Iranu.

Lockheed procjenjuje da će utrostručiti kapacitete za presretače

Novi ugovor jednogodišnju narudžbu vrijednu 4,7 milijardi dolara, dodijeljenu u travnju, pretvara u sedmogodišnji okvirni sporazum za nabavu presretača od fiskalne 2026. do 2032. godine.

Lockheed Martin objavio je da će mu financiranje omogućiti da do kraja 2030. utrostruči proizvodne kapacitete za projektile PAC-3 MSE. Tvrtka je ranije najavila povećanje godišnje proizvodnje presretača Patriot PAC-3 na 2000 komada.

Tvrtka također planira do 2030. uložiti između osam i devet milijardi dolara u modernizaciju više od 20 pogona u Sjedinjenim Državama, uključujući nove centre za proizvodnju streljiva u Alabami i Arkansasu.

PAC-3 MSE presretač je koji izravnim udarom uništava cilj, a u sklopu sustava Patriot koristi se za obranu od balističkih i krstarećih projektila te zrakoplova.

Američka vojska na manje od 1000 Patriotovih presretača

Pentagon istodobno pritišće proizvođače oružja da ubrzaju proizvodnju. Centar za strateške i međunarodne studije procijenio je da američka vojska raspolaže s manje od 1000 presretača Patriot i manje od 250 presretača THAAD, dvaju sustava koji su posljednjih mjeseci intenzivno korišteni na Bliskom istoku.

Lockheed Martin jedan je od najvećih američkih proizvođača vojne i svemirske opreme, poznat među ostalim po borbenim zrakoplovima F-35 te raketnim i proturaketnim sustavima. Tvrtka proizvodi presretače PAC-3 MSE, koji se u sustavu Patriot koriste za obranu od balističkih i krstarećih projektila te zrakoplova.