Ukrajinski narednik otkrio surovu istinu o kretanju na prvoj crti: "To je nemoguća misija"

Dolazak do položaja na prvoj liniji bojišta u Ukrajini manje ovisi o udaljenosti, a više o tome hoće li se istodobno poklopiti uvjeti za djelovanje dronova, vremenske prilike i elektroničkog ratovanja. Ukrajinski vojnik s pozivnim znakom Yankee, u razgovoru za Business Insider opisao je kako vojnici u blizini nulte crte ponekad danima čekaju priliku da prijeđu samo nekoliko stotina metara.

Yankee, inače narednik bitnice u ukrajinskoj postrojbi naoružanoj prijenosnim protuzračnim raketnim sustavima, opisao je situacije u kojima "ponekad želite prijeći 300 metara, ali se sedam dana ne možete pomaknuti". Čak i tako kratko premještanje, rekao je, "može biti pitanje života i smrti". Za to su, naravno, krivi dronovi koji nadgledaju i vrebaju svaki kutak bojišta.

Uvjeti se moraju poklopiti

Prije pokreta ukrajinski timovi za elektroničko ratovanje možda moraju otkriti i ometati frekvencije kojima se koriste ruski dronovi, a da pritom ne poremete rad vlastitih letjelica. "Morate osigurati zaštitu u radijskom spektru. Frekvencije kojima se koriste dronovi moraju biti ometene", istaknuo je Yankee za navedeni američki portal.

Vremenske prilike isto tako mogu biti presudne. Magla i kiša mogu smanjiti vidljivost kamera na dronovima, dok snažan vjetar može otežati njihovo polijetanje i upravljanje. Yankee je rekao da su za premještanje možda potrebni magla, kiša ili vjetar brzine najmanje 14 metara u sekundi.

Nulta crta najistureniji je dio bojišta, na kojem su ukrajinske snage najbliže ruskim položajima. Vojnici se ondje moraju skrivati od neprijateljskih vojnika, izviđačkih i napadačkih dronova te manjih ruskih skupina koje se pokušavaju neopaženo probiti. Neki su na tim položajima ostajali mjesecima, jer je bi njihova zamjena za svježe vojnike bila iznimno opasna.

Zona uništenja široka je široka i do 100 kilometara

Opasnost se proteže i daleko iza najisturenijih rovova. Ukrajinski vojnici i časnici područje pod stalnim djelovanjem dronova opisuju kao "zonu uništenja", koja se na objema stranama proteže do 50 kilometara od nulte crte. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nazvao ju je "zonom smrti", rekavši da vozila koja uđu u nju izgaraju te da "dronovi uništavaju sve".

Neke ukrajinske postrojbe tijekom kretanja povećavaju razmak između vojnika kako jednim udarom ne bi bilo ubijeno više ljudi. Ukrajina sve više upotrebljava dronove i kopnene robotske sustave, ali vojnici su i dalje potrebni za držanje položaja, upravljanje oružjem, pripremu besposadnih sustava i obavljanje zadaća koje još nije moguće automatizirati.

Yankee je razgovarao s novinarom Business Insidera tijekom obuke u sklopu programa Operation Legio u Poljskoj, koji predvodi Norveška. Ondje je prije povratka u Ukrajinu učio primjenjivati standarde NATO-a. Rekao je na kraju da je sam dolazak do nulte crte "poput Nemoguće misije".