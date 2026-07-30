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Ukrajinski narednik otkrio surovu istinu o kretanju na prvoj crti: "To je nemoguća misija"

PišeB. V., 30. srpnja 2026. @ 09:18 komentari
Ukrajinski vojnik na bojištu promatra nebo radi prijetnje dronova
Ukrajinski vojnik na bojištu promatra nebo radi prijetnje dronova Foto: Afp
Ukrajinski vojnici na bojišnici danima čekaju priliku za prolazak kroz svega nekoliko stotina metara, jer ruski dronovi pretvaraju svaki korak u pravu Nemoguću misiju.
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