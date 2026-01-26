Jezivi detalji velike Interpolove operacije: Mlada djevojka prodana starcu, dijete oteto zbog organa...

Svjetska operacija protiv trgovine ljudima dovela je do uhićenja više od 3700 osumnjičenika i omogućila zaštitu više od 4400 potencijalnih žrtava, izvijestio je u ponedjeljak Interpol, koji je operaciju koordinirao.

Operacija nazvana Liberterra III odvijala se od 10. do 21. studenoga 2025. u 119 zemalja, a angažirano je bilo više od 14.000 pripadnika snaga reda, precizirala je u priopćenju međunarodna organizacija kriminalističke policije čije je sjedište u Lyonu u Francuskoj.

Prema prvim izvješćima koja su poslale države sudionice, privedena su 3744 osumnjičenika, od kojih više od 1800 zbog kaznenih djela povezanih s trgovinom ljudima i krijumčarenjem migranata. Otvoreno je više od 720 novih istraga od kojih je velik broj još u tijeku, dodala je organizacija.

"Te su kriminalne skupine vrlo otporne i brzo su se prilagodile, pa stoga snage reda moraju učiniti isto", rekao je direktor Interpolova odjela za organizirani i novonastali kriminal David Caunter, na konferenciji za medije.

Operacija Liberterra je, osim toga, omogućila zaštitu 4414 potencijalne žrtve trgovine ljudima i otkrivanje 12.992 migranta u neregularnoj situaciji.

Slučajevi koji uključuju južnoameričke i azijske žrtve u Africi svjedoče o evoluciji dinamike trgovine, što je u suprotnosti s povijesno opaženim obrascima, to jest slanjem afričkih žrtava u inozemstvo, precizira se u priopćenju.

Iako se seksualno iskorištavanje i dalje široko prijavljuje, prisilni rad i kriminalitet u jasnom su porastu, uz slučajeve kućnog ropstva i uzimanja organa.

Među navedenim žrtvama nalaze se djeca koja su radila u staklarni u Belizeu, mlada djevojka prodana 73-godišnjem muškarcu u Salvadoru i osmogodišnji dječak otet u Mozambiku radi trgovine organima, precizira se u dokumentu.

U Kostariki je uhićen muškarac nadimka El Gordo, optužen da je prisiljavao maloljetnice iz tehničke škole na snimanje videa seksualnog sadržaja, a u Brazilu je razbijena transnacionalna mreža krijumčara migranata povezana s Pakistanom, Afganistanom, Meksikom i Sjedinjenim Državama, navodi Interpol.

U Peruu je policija stala na kraj zlodjelima kriminalne skupine osumnjičene za ilegalno prebacivanje trideset venezuelskih migranata, među kojima je bilo šestero maloljetnika, u Čile.

U Aziji su provedene akcije protiv navodnih centara za internetske prijevare, na primjer zatvaranje kompleksa u Mijanmaru u kojem se nalazilo oko 450 osoba.