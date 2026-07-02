Užasna nesreća: Autobus naglo skrenuo da izbjegne sudar pa se prevrnuo, najmanje 16 poginulih

Procjenjuje se da je 78 putnika bilo u autobusu koji je vozio iz Cape Towna prema Idutywi kada je vozač iznenada skrenuo kako bi izbjegao sudar s dostavnim vozilom.
Kada su hitne službe stigle na mjesto nesreće, pronađeno je 16 tijela. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu u gradu Worcesteru, oko 120 kilometara od Cape Towna. Još 43 putnika odbila su liječničku pomoć.
"Uzrok nesreće bit će predmet istrage koju provode RTMC i južnoafrička policija", rekao je glasnogovornik Road Traffic Management Corporationa Simon Zwane.
[WATCH] 16 people died in a bus accident on the N1 near Touwrivier in the Western Cape this morning.
Južnoafrički predsjednik Cyril Ramaphosa odao je počast žrtvama smrtonosne nesreće. "Ovo je tragičan podsjetnik svima nama da budemo krajnje oprezni na cestama. Suosjećam s obiteljima koje su u ovim nesrećama izgubile svoje najmilije i molim se za brz oporavak ozlijeđenih", rekao je.
"Naša je odgovornost, kao pješaka, biciklista, vozača, putnika, teretnih prijevoznika i vlasnika prijevozničkih tvrtki, štititi živote i osigurati da naše ceste ostanu prometnice koje nas društveno i ekonomski povezuju, a ne takozvane zamke smrti. Sve to ovisi o našem ponašanju", dodao je, javlja The Sun.
Ovo je druga smrtonosna autobusna nesreća u zemlji samo ovog tjedna.
Vozač autobusa poginuo je u srijedu kada se prevrnuo autobus koji je prevozio državljane Malavija prema graničnom prijelazu Beitbridge u pokrajini Limpopo.