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Užasna nesreća: Autobus naglo skrenuo da izbjegne sudar pa se prevrnuo, najmanje 16 poginulih

Piše K. Č., 02. srpnja 2026. @ 17:47 komentari
Nesreća u Južnoafričkoj Republici
Nesreća u Južnoafričkoj Republici Foto: screenshot/Platforma X
Ranije ovog tjedna se u Južnoafričkoj Republici dogodila još jedna autobusna nesreća u kojoj je poginuo vozač.
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Užasna nesreća: Autobus naglo skrenuo da izbjegne sudar pa se prevrnuo, najmanje 16 poginulih
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