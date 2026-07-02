Užasna nesreća: Autobus naglo skrenuo da izbjegne sudar pa se prevrnuo, najmanje 16 poginulih

Najmanje 16 ljudi poginulo je, a još 20 ih je ozlijeđeno u autobusnoj nesreći u Južnoafričkoj Republici.

Procjenjuje se da je 78 putnika bilo u autobusu koji je vozio iz Cape Towna prema Idutywi kada je vozač iznenada skrenuo kako bi izbjegao sudar s dostavnim vozilom.

Kada su hitne službe stigle na mjesto nesreće, pronađeno je 16 tijela. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu u gradu Worcesteru, oko 120 kilometara od Cape Towna. Još 43 putnika odbila su liječničku pomoć.

"Uzrok nesreće bit će predmet istrage koju provode RTMC i južnoafrička policija", rekao je glasnogovornik Road Traffic Management Corporationa Simon Zwane.

[WATCH] 16 people died in a bus accident on the N1 near Touwrivier in the Western Cape this morning.



Credit: Vanessa Poonah #UpdateAtNoon #sabcnews pic.twitter.com/h7U7NeibCk — SABC News Radio (@SABCNews_Radio) July 2, 2026

Južnoafrički predsjednik Cyril Ramaphosa odao je počast žrtvama smrtonosne nesreće. "Ovo je tragičan podsjetnik svima nama da budemo krajnje oprezni na cestama. Suosjećam s obiteljima koje su u ovim nesrećama izgubile svoje najmilije i molim se za brz oporavak ozlijeđenih", rekao je.

"Naša je odgovornost, kao pješaka, biciklista, vozača, putnika, teretnih prijevoznika i vlasnika prijevozničkih tvrtki, štititi živote i osigurati da naše ceste ostanu prometnice koje nas društveno i ekonomski povezuju, a ne takozvane zamke smrti. Sve to ovisi o našem ponašanju", dodao je, javlja The Sun.

Ovo je druga smrtonosna autobusna nesreća u zemlji samo ovog tjedna.

Vozač autobusa poginuo je u srijedu kada se prevrnuo autobus koji je prevozio državljane Malavija prema graničnom prijelazu Beitbridge u pokrajini Limpopo.