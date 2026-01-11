Hrvati iz inozemstva kući poslali 4,8 milijardi eura: Zna se i koliko je novca iz Hrvatske otišlo u BiH, Nepal, Srbiju...

Hrvati zaposleni u inozemstvu tijekom prvih devet mjeseci prošle godine u Hrvatsku su poslali više od 4,8 milijardi eura, dok su strani radnici koji rade u Hrvatskoj u isto vrijeme u svoje zemlje uplatili gotovo 1 milijardu i 576 milijuna eura.

Najviše doznaka stiglo je iz Njemačke, milijardu i 832,5 milijuna eura, zatim iz Irske iz koje je uplaćeno 517,9 milijuna eura, slijedi Nizozemska s doznačenih 472,8 milijuna eura, Austrija s 371,4 milijuna, dok je iz Slovenije uplaćeno 243,6 milijuna eura, piše Novi list.

Među deset zemalja iz kojih u Hrvatsku stiže najviše doznaka hrvatskih radnika nalaze se i Švicarska sa 195 milijuna eura, SAD sa 145,3 milijuna, Italija s 125 milijuna, Ujedinjeno Kraljevstvo s 82,7 milijuna te Bosna i Hercegovina iz koje je uplaćeno 78,8 milijuna eura.

Među zemljama iz kojih Hrvati šalju novac u domovinu su i Srbija s 22,4 milijuna eura, Kanada s 22,3 milijuna, Singapur sa 17,9 milijuna te Rusija s 8,5 milijuna eura.

Strani su radnici iz Hrvatske najviše novca u prvih devet mjeseci prošle godine poslali u Bosnu i Hercegovinu, 326,6 milijuna eura. To čini petinu svih uplata stranih radnika iz Hrvatske.

Slijedi Nepal u koji je iz Hrvatske doznačeno 221,8 milijuna eura, a na trećem mjestu po doznakama stranih radnika našla se Srbija u koju je uplaćeno 180,8 milijuna eura.

Slijede Filipini na koje je poslano 136,8 milijuna, u Indiju je otišlo 114,5 milijuna, Sjevernu Makedoniju 82,1 milijun, Ukrajinu 58,3 milijuna, a na Kosovo 51,1 milijun eura.

Među prvih deset zemalja s najvećim doznakama iz Hrvatske našao se i Uzbekistan, u koji su strani radnici uplatili 45,7 milijuna eura, i Egipat koji je primio 36,4 milijuna eura doznaka stranih radnika iz Hrvatske.

Visina doznaka stranih radnika iz Hrvatske odgovara broju izdanih dozvola za rad i boravak stranim državljanima kojih je, prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, prošle godine najviše izdano upravo državljanima Bosne i Hercegovine, Nepala, Srbije, Filipina i Indije.

Prema podacima MUP-a lani je do kraja studenog strancima izdano više od 160 tisuća dozvola za rad i boravak, od čega najviše državljanima BiH (30.188), Nepalcima (29.579), Srbima (23.145), Filipincima (16.195), te Indijcima 14 i pol tisuća dozvola za rad.

Doznake iz Hrvatske uplaćene i u Njemačku (26,1 milijun eura) te Sjedinjene Države (7 milijuna eura).

Doznake hrvatskih iseljenika rastu iz godine u godinu, pa su tako u 2024. godini iznosile gotovo 6,2 milijarde eura naspram 5,58 milijardi, koliko su iznosile u 2023. godini, odnosno porasle su za 10,8 posto ili za 612 milijuna eura. U 2024. godini smo nadmašili dotad rekordnih 6,08 milijardi dolara doznaka iz 2023. Od 2000. do 2009. doznake su uglavnom bile ujednačene, a značajniji rast počinje 2013., ulaskom Hrvatske u Europsku uniju i otvaranjem granica za hrvatske radnike.