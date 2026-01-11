Obavijesti Foto Video Pretražite
Hrvati iz inozemstva kući poslali 4,8 milijardi eura: Zna se i koliko je novca iz Hrvatske otišlo u BiH, Nepal, Srbiju...

Piše I. B., 11. siječnja 2026. @ 11:10 komentari
Milijarde eura stižu u Hrvatsku iz inozemstva, dok gotovo 1,6 milijardi odlazi iz zemlje preko stranih radnika. Poznato je iz kojih zemalja novac dolazi i gdje najviše odlazi.
    KOBNA POGREŠKA

    "Dišem, ali jedva": Muškarac pozvao hitnu pomoć, a zbog nevjerojatnog niza okolnosti pronašli su ga prekasno
    Stručnjaci upozoravaju

    Oprez! Lažne poruke i ucjene stižu putem aplikacije koju koriste gotovo svi: Evo kako se zaštititi
    nasilni prosvjedi i sukobi

    Stručnjak za Bliski istok o eskalaciji u Iranu: "Ako se ovo dogodi, izbit će građanski rat"
