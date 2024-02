VIDEO Pineapple Express pogodio Kaliforniju: Sve je potopljeno, a najgore tek dolazi: "Ovo bi mogla biti povijesna oluja"

Američka Nacionalna meteorološka služba (NWS) objavila je da se u Los Angelesu očekuje "nezapamćeno nevrijeme". Oluja je nazvana Pineapple (ananas) Express jer dolazi s Havaja, a slična oluja prošli je tjedna već pogodila Kaliforniju.

Oluje se događaju upravo u vrijeme dodjela nagrade Grammy zbog koji su se brojni slavni okupili u LA-u.

Guverner Gavin Newsom proglasio je izvanredno stanje za okruge Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis Obispo, Santa Barbara i Ventura.

"Ovo je ozbiljna oluja s opasnim po život utjecajima. Obratite pozornost na sve hitne naloge ili upozorenja lokalnih dužnosnika. Kalifornija je spremna kako bi odgovorila na udare ove oluje", rekao je, piše Sky News.

RAGING creek in Los Angeles, California with the Santa Monica Mountains getting blasted by very heavy rain. This is Ballona Creek near Marina Del Rey flowing at 18,000 cfs!#Californiastorm pic.twitter.com/KVTNoLq8i2