Ženu optužuju da baca životinje kroz prozor, a sad ima novog psa: "Bacila sam samo jednog...''

Ponovno ima psa. Vijest se među ljubiteljima životinja proširila nevjerojatnom brzinom. I dovela do zabrinutosti jer radi se o Mariji (ovo nije njezino pravo ime, podaci su poznati redakciji) koju mnogi građani Velike Gorice, u kojoj ova mlada žena živi, poznaju po njezinoj okrutnosti prema životinjama. To traje već godinama, a one koje smeta nasilje prema životinjama pitaju se tko uopće može riješiti ovaj problem.

"Psi i mačke letjeli su s trećeg, petog i šestog kata, ovisno na kojem katu iznajmi stan jer stalno mijenja adrese. Zadnji put je bacila psa i on joj je oduzet. Štene je letjelo 10 metara u daljinu, kroz prozor. Možete misliti na što je sličio taj psić", priča nam zabrinuti građanin ljut zbog inertnosti sustava koji treba zaštiti životinje od patnje i stradanja.

U posljednjem slučaju nasilja nad psom reagirao je i Državni inspektorat čija je veterinarska inspekcija utvrdila kršenje pravilnika o opasnim psima. No, kako je u cijeli slučaj bila uključena i policija zbog sumnje na kazneno djelo mučenja životinja, veterinarska inspekcija je vlasnici psa privremeno oduzela do završetka postupka. Slučaj vodi općinsko državno odvjetništvo.

"Nisam druge bacila"

Žena koja je psa bacila kroz prozor pak tvrdi: "Ne, samo jedan pas je bio, nisam bacila niti jednu drugu životinju". U razgovoru nam je otkrila i kako je pozadina mučne priče iz kolovoza zapravo ljubavna svađa. Bivši partner koji je, kako tvrdi Marija, imao zabranu prilaska došao je u stan i htio joj uzeti psa, stafforda po imenu Zeus.

"Jako sam se vezala za tog psa. Tri puta ga je uzimao. On mi ga je nabavio i dao si je za pravo da ga uzme kad hoće. Počeli smo se svađati i natezati oko psa. Ja mu nisam dala da ga iznese iz stana i u afektu, ne znam kako se to dogodilo, ga bacila", rekla je Marija i dodala kako je jedan od problema i u tome što teta, s kojom živi, ne želi životinje u stanu, pa je i ranije morala vratiti udomljene životinje.

"Ja jako volim životinje. Nemam ne znam kakva primanja, ali sam sve dala za životinje. Spavaju na krevetu, kuhano su jeli. Žao mi je zbog Zeusa, dva mjeseca je imao kad sam ga dobila, ali nisam imala papire o porijeklu i dresuri, a nisam ga ni kastrirala. Stvarno mi je žao zbog toga. Jako mi nedostaje", rekla je Marija koja se nada kako joj Kana, psa koji sada živi s njom, ipak neće oduzeti.

Udomljava životinje za koje ne može brinuti

No, građanin s početka priče kaže nam kako ovaj problem traje već godinama, a ispričao je i vlastito iskustvo. U pokušaju da spasi životinje, često pokušava udomiti mačke. Za jednu od njih javila se Marija.

"Kupila je veliku količinu hrane, grebalice i igračke za mačku. Sve je izgledalo dobro, udomiteljica iz snova, a onda mi je prijateljica javila da je mačku bacila kroz prozor. Životinja je bila sva polomljena. Ja znam sigurno za 10 slučajeva kada je bacila ta nedužna bića kroz prozor", objašnjava čitatelj koji je zbog ovog slučaja već tražio pomoć na mnogim adresama.

"I prosvjed je bio, skloništa stalno uzimaju njezine ozlijeđene životinje. Prijava je milijun, od volontera, udruga, susjeda, ali ništa se ne događa", kaže naš sugovornik.

Zbog svega je posjetio gradonačelnika, gradskog pročelnika, ali i načelnika policijske postaje. Svi se, kaže, trude pomoći, ali su pred zakonom nemoćni.

"Za nju znaju i udruge za zaštitu životinja, humanitarne udruge… Svima su ruke vezane. Ne znam tko ovaj problem uopće može riješiti", priča zabrinuti građanin i veliki ljubitelj životinja.

"Na rubu sam živaca zato što se to stalno događa. Znam da ona treba pomoć jer je bolesna, ali s njom je u stanu i skupina nekih muških osoba koji se stalno izmjenjuju. Kad prolaze pokraj mene još me i provociraju pa mi govore 'i ovaj pas će letjeti'. I ništa im se ne može. Meni je to strašno. Najgore je što su nemoćni, ni ne znaju da će biti bačeni kroz prozor. Kad ih vidim muka mi je jer znam što čeka tog psa ili mačku kojeg vidim da imaju. Znam da neće biti dobro", objasnio je čitatelj.

Vijest o psu koji bi, kao i drugi prije njega, mogao biti bačen kroz prozor došla je i do veterinarske inspekcije koja će, rekli su za DNEVNIK.hr, obaviti nadzor.

"Veterinarska inspekcija će obaviti nadzor i sukladno utvrđenom poduzeti zakonom propisane mjere. Naglašavamo, da je sukladno Zakonu o zaštiti životinja predviđena trajna mjera zabrane držanja životinja, a koju donosi nadležan sud", rekli su nam iz Državnog inspektorata vezano uz najnovije navode u ovom slučaju.

Bez obzira što inspekcija utvrdi, ovaj slučaj treba trajno rješenje. Državni inspektorat upoznat je s pričom, kao i nadležni Centar za socijalnu skrb čija je Marija korisnica, a u sve je uključena i policija.