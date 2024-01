"Dočekali dan na krivom odredištu": Oluja izazvala kaos u zračnom prometu, poginule dvije osobe

Škotska policija u ponedjeljak je pozvala očevice zbog informacija o pogibiji 84-godišnjeg vozača čiji je automobil udario u srušeno stablo nedaleko od Edinburgha. U Sjevernoj Irskoj je u nedjelju navečer u sličnoj nesreći smrtno stradao 60-godišnji vozač, objavila je policija.

U Ujedinjenom Kraljevstvu je u ponedjeljak u podne bez električne energije ukupno bilo 46.500 potrošača, a ranije je struju dobilo 323.000 domaćinstava.

U Irskoj je u podne bez struje još uvijek bilo više od 155.000 domova i tvrtki, izvijestila je tvrtka za opskrbu električnom energijom, kazavši da je bez struje još ujutro bilo 235.000 kućanstava.

Oko 150 letova ili 25 posto zračnog prometa otkazano je u nedjelju u zračnoj luci u Dublinu, no zračne linije ponovno su uspostavljene u ponedjeljak ujutro.

Zbog jakog vjetra tijekom noći je u Škotskoj izdano crveno upozorenje. Ondje u ponedjeljak ujutro zbog rušenja drveća na tračnice i zbog poplava nisu prometovali vlakovi. Uspostavljanje željezničkih prometnih veza očekuje se do kraja dana.

Širom Škotske zatvoreni su deseci škola.

Po podacima britanske meteorološke službe, Met Officea, na sjeveroistoku Engleske zabilježeni su vjetrovi koji su puhali brzinom i do 160 km/h.

Isha je deveta oluja od rujna, a nakon nje meteorolozi najavljuju oluju Jocelyn koja će u utorak i srijedu u područje Irske i Ujedinjenog Kraljevstva donijeti obilnu kišu i jake vjetrove.

"Dočekali dan na krivom odredištu"

CNN piše kako su se tisuće putnika diljem Europe danas probudile na krivom odredištu, čak i u krivoj zemlji, nakon što je oluja prouzrokovala kaos u zračnom prometu s desecima otkazivanja, preusmjeravanja i odgađanja letova na zapadu Europe.

Za one koji su putovali prema Irskoj i Velikoj Britaniji i između tih zemalja prošle noći, letenje je postalo prava odiseja. Naime, zračne luke u Irskoj i Velikoj Britaniji teško su pogođene olujom, a negdje je vjetar puhao čak do 145 kilometara na sat, piše CNN.

Mnogi avioni koji su išli prema zapadu preusmjeravali su se sigurnija mjesta za slijetanje u kontinentalnoj Europi. To se često događalo nakon što su već letjeli do svojeg odredišta, ali nisu uspjeli sletjeti. Ryanair je posebno pogođen jer mu je baza u Dublinu, gdje je u nedjelju otkazano čak 166 dolaznih i odlaznih letova.

Zrakoplov Ryanaira, let 8A između Lanzarotea na Kanarskim otocima i Dublina, gotovo je stigao do irske prijestolnice prije nego što se okrenuo i preusmjerio prema Bordeauxu u Francuskoj, bez pokušaja slijetanja.

Još jedan let Ryanaira, FR555, trebao je brzo preletjeti iz Manchestera do Dublina. Nakon što je kružio u blizini, pokušao je sletjeti u Dublin, ali je odustao od slijetanja i preusmjerio se prema Parizu. Ono što je obično polusatni let pretvorilo se u dva i pol sata.