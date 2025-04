Tomašević: "Čistit ću nered i dalje"

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet obišli su radove na dječjem vrtiću u Prilazu baruna Filipovića.

"Kupili smo ovaj vrtić i on je uvijek bio isplaniran kao dječji vrtić tako da smo naručili službenu procjenu vrijednosti, koju je potvrdilo Povjerenstvo. Ukljuluje oko 1000 kvadrata prostora i šest garažnih mjesta u podzemnoj garaži, 1400 kvadrata vanjskog prostora, a bit će mjesta za stotinjak djece, koliko ih je iz ovog područja ostalo neupisano", kazao je Tomašević.



Krajem srpnja i početkom kolovoza bismo trebali dobiti sve dozvole, iznio je očekivanja gradonačelnik. "Cilj je da do kraja iduće godine otvorimo 28 novih vrtića, i u to ćemo uložiti 100 milijuna eura", istaknuo je te poručio: "Ne ulažemo samo u ciglu. Ulažemo u povećanje plaća, po broju zaposlenih prijeći će ili već i jesu Zagrebački holding. U našem mandatu je u gradske vrtiće zaposleno oko 1000 ljudi."

"Ne želimo dizati cijene vrtića i gledat ćemo i kako da ih smanjimo ubuduće", poručio je Tomašević. Upitan bi li bili ovdje da nisu izbori blizu, on je odvratio da bi: "Želimo da oni koji žele imaju u svom kvartu vrtić, da sva djeca u Zagrebu koja žele ići u takav vrtić da imaju tu mogućnost."

"Osiguravanje dostupnih i pristupačnih vrtića strateški je prioritet ove gradske uprave", opetovao je Tomašević, koji brojku prikupljenih potpisa za svoju kandidaturu za zagrebačkog gradonačelnika nije želio otkriti, ali je rekao da su zadovoljni.

Upitan predstavljaju li mu prijetnju protukandidati koji se okupljaju protiv aktualne zagrebačke vlasti, odvratio je podsjetnikom na učinjeno te najavio: "U tišini smo radili na projektu koji se nije rješavao 40 godina unatoč obećanjima".



Opetovao je da je uvjeren u pobjedu i da će biti pitanje hoće li biti drugog kruga. "Fokusirani smo na projekte i nadam se da će mi građani opet dati povjerenje da čistim nered na koji sam svugdje naišao. Bez obzira na to što su se organizirani interesi udružili i cvile jer su klijentelističke veze prekinute, to nas neće zaustaviti i vjerujem da će građani to prepoznati."

Ponovio je da će Jakuševac biti zatvoren 2028. godine, a što se tiče Kranjčevićeve kazao je da će to biti prvi stadion u Zagrebu nakon nekoliko desetaka godina.