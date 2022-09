Golem požar izbio je u neboderu u središtu Changsha, glavnog grada južne kineske pokrajine Hunan. Plamen je ubrzo ugašen, ali još nije poznato ima li žrtava.

Vatra je progutala neboder u kineskom gradu Changsha, a vlasti kažu da još nemaju informacije o žrtavama.

Požar je izbio u neboderu od 42 kata u kojoj se nalazi ured državne telekomunikacijske tvrtke China Telecom.

Gusti dim sukljao je na sve strane, požar je zahvatio gotovo cijelu zgradu. Deseci katova su bili u plamenu, a stražnja strana zgrade potpuno je izgorjela.

Vatrogasna služba objavila je na društvenim mrežama da je vatra ugašena i da za sada žrtava nema.

❗️In #China, the skyscraper of the largest telecom operator China Telecom in #Changsha is on fire. Hundreds of people could be burned alive. pic.twitter.com/GDNC74k8Tj