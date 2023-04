Na internetu se pojavila nevjerojatna snimka s bojišnice u Ukrajini koja navodno prikazuje kako se naboj vozila za razminiranje UR-77 Meteorit koristi kao ofenzivno oružje protiv ruskih snaga.

Internetom kruži nevjerojatna videosnimka s bojišnice u Ukrajini. Na njoj se vidi kako se naboj vozila za razminiranje UR-77 Meteorit ne koristi za probijanje puta kroz minsko polje, čemu inače služi, nego kao moćno ofenzivno oružje protiv ruskih snaga. Meteorit sovjetske proizvodnje koristi se od početka rata, a postao je sve popularniji i kao ad hoc topnički sustav.

Video je, piše portal The War Zone, prvo objavljen na Telegramu, a zatim podijeljen i na Twitteru. Na toj je društvenoj mreži napisano i da se radi o scenama bitke za ukrajinski grad Bahmut.

"Izvijestio sam jučer da su Rusi otjerani iza ulice Korsunskogoa u Bahmutu i ovdje imamo itekakvu vizualnu potvrdu. Ukrajinski UR-77 direktno je pogodio ruske pozicije i pokrenuo napad koji ih je smrvio u prah", napisao je korisnik koji je objavio video.

