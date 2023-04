Država je ovršila umjetnine Ive Sanadera i mnoge će na javnu dražbu. Iako je bivši premijer svojedobno tvrdio kako ima milijun i pol kuna vrijedne umjetnine, sada je jasno da im je vrijednost puno veća. Među slikama koje će na javnu dražbu je i pet djela Vlahe Bukovca.

Među ovršenim slikama Ive Sanadera koje idu na javnu dražbu je i pet djela Vlahe Bukovca koje je policija zaplijenila bivšem premijeru.

No, put do javne dražbe bio je mukotrpan. Krajem prosinca 2010. godine istražitelji su čak 16 sati popisivali njegove umjetnine. Iznijeti ih oko ponoći nije bio nimalo lagan zadatak, ali među zaplijenjenom građom nije bilo Bukovčevih slika pa je mjesec dana poslije policija za njima izdala "tjeralicu". One su nakon 12 godina i ovršene.

"Sada imamo pravomoćnu ovršnu presudu, država se naplaćuje od svih predmeta, od sve imovinske koristi za koju je utvrđeno kaznenim postupkom da je okrivljenik stekao", objasnio je Krešimir Devčić, glasnogovornik Županijskog suda u Zagrebu.

Pet slika poznatog slikara čuvaju se ovdje u Muzeju suvremene umjetnosti. Kako doznaje reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš, procjenitelji su ukupno 12 umjetnina Ive Sanadera procijenili na ukupnu vrijedno koja je veća od 240.000 eura. Država od Sanadera potražuje nešto više od 11 milijuna eura.

Nisu sve slike Bukovca dostupne javnosti

Što će biti sa Bukovčevim djelima pozorno prate i u slikarevoj rodnoj kući u Konavlima koja je danas pretvorena u galeriju.

"Mi smo do sad bili svjedoci velikog broja aukcija na kojem su se prodavala razna Bukovčeva djela, među kojima i vrlo važni primjerci koji nažalost mi ne možemo uopće dostići i doći do takve građe", rekla je Antonika Rusković Radonić, ravnateljica Javne ustanove u kulturi Muzeji i galerije Konavala.

Pa im je apsurdno da sada, kada država ima slike najcjenjenijeg hrvatskog slikara u svojem vlasništvu, tu građu prodaje.

"Za kuću Bukovac bi bile izuzetne zato što je ona početak svima koji istražuju Bukovca, njegov život i djelo. To je prvo mjesto na koje se dolazi i zbog njezinog arhiva i vrijedne građe koje se ovdje čuva", rekla je Rusković Radonić.

No nisu sve dostupne za javnost jer se mnoga Bukovčeva djela nalaze u privatnom vlasništvu. One se mogu kupiti od privatnih kolekcionara. Goleš je na internetu pronašao tri – jednu za 50, drugu za 85 i treću za 145 tisuća eura. Zasad nije poznato za koliko će država prodavati njegova djela.

