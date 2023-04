Reporter Dnevnika Nove TV Marko Stričević razgovarao je s ruskom pravobraniteljicom za zatvorenike i disidenticom Olgom Romanovom. Romanova od početka rata kontaktira sa zatvorenicima koje zloglasna privatna vojska koristi u najtežim bitkama na istoku Ukrajine, a u razgovoru s reporterom Stričevićem približila je profil ruskih kažnjenika, koji nakon Ukrajine počinju prijetiti i samoj Rusiji.

Ukrajinski grad Bahmut gotovo godinu dana opsjedaju tisuće ljudi koji su pola života proveli po ruskim zatvorima, osuđeni za teška kaznena djela. Šef privatne vojske Wagner, Jevgenij Prigožin, ne krije da je gospodar njihovih života i smrti. Pa ipak je u privlačenju kažnjenika mnogo uspješniji od ruske vojske.

Na pitanje može li procijeniti borbenu spremu i sposobnosti kažnjenika s obzirom na to da mnogi od njih imaju iskustva s nasiljem, preživljavanjem u teškim uvjetima, Olga Romanova odgovara: "Sve ovisi o zapovjedništvu. Prigožin je i sam bivši robijaš. Služio je zatvorsku kaznu i zna naći zajednički jezik s tim ljudima. Jako puno razgovaram s ukrajinskim vojnicima koji se bore na prvoj liniji - velika im hvala što razgovaraju sa mnom. Ljudi koji posljednjih deset mjeseci ratuju u rovu protiv privatne vojske Wagner govorili su mi da su ti ljudi doista poput zombija. Da s lakoćom idu u smrt".

Ukrajinci tvrde da Bahmut nije pao: "Podigli su zastavu iznad nekakvog WC-a i rekli da su zauzeli grad"



Prema procjenama od siječnja, od 50 tisuća kažnjenika preživjelo je deset tisuća, među kojima je velik broj traumatiziranih fizičkih invalida, a još veći psihičkih.



"Jako puno razgovaram o tome s kažnjenicima. Praktički svake noći razgovaramo ili mi šalju glasovne poruke. Na listi motiva za odlazak u rat na zadnjem mjestu im je novac", ističe ona.

Grupa Wagner (Foto: Dnevnik Nove TV)



Novac više zanima rodbinu, negoli same zatvorenike, tvrdi Romanova. Smatra da čak ni mogućnost preživljavanja i izlaska na slobodu nije glavni motiv.



"Najvažnija im je mogućnost da se izvuku iz zatvora, kao jednog od najužasnijih mjesta koja postoje na svijetu. Uz to, znate, Prigožin je formirao posebne odrede iz najniže zatvorske kategorije, najniže kaste: zovu ih 'Odvojenima'. Radi se o vrlo različitim ljudima, ali u osnovi to su homoseksualci. U razgovorima sam mnoge od njih molila da ne idu na front. Otvoreno bi mi govorili: 'Bolje metak nego ostati ovdje.' Svi s kojima sam bila u kontaktu poginuli su", navodi Romanova.



Detalj iz Prigožinova intervjua pokazuje opak politički plan za Rusiju?

Prigožin više nema pravo vrbovati po ruskim zatvorima. Znači li to da se taj "ljudski resurs" više ne koristi?



"O, ne! Nije tako! Samo je Prigožin izgubio status na dvoru cara. Zbog toga od 1. veljače tvrtka Wagner doista nema pristup zatvorima. Ali njezinu je ulogu preuzelo Ministarstvo obrane. Vrbovanje se nastavlja, ali sada prilično sporo. U dva mjeseca skupili su maksimalno 3000 ljudi. Prigožin bi u najbolje dane toliko skupio za jedan tjedan. Mislim da društvo neće neće moći zaobići nove mobilizacije. Cijelo vrijeme slušam procjene da je ruskoj vojsci potrebno još 400 do 500 tisuća ljudi, a iz zatvora se može pokupiti još 250 tisuća. Najviše 300", kaže ona.

Navodno je tisućama kažnjenika istekao ugovor te su dobili pomilovanje. Ali ono je tajno. Činjenicu da su neki već počinili zločine potvrdio je i čovjek koji je uz blagoslov Kremlja pustio zloduha iz boce. No tvrdi da se napadaju uglavnom građani koji se protive ratu. Hoće li se ostvariti Prigožinova davna ideja o paravojnoj grupi koja terorizira buntovne građane? Sasvim moguće, smatra Romanova, ali to će ovisiti o tome hoće li čovjek zvan "Putinov kuhar" uspjeti izgladiti odnose s brojnim neprijateljima koje si je stvorio unutar Putinove piramide vlasti.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.