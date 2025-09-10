VIDEO Pogledajte Trumpovu reakciju ispred restorana na pitanje o ruskim dronovima u Poljskoj

Poljska je aktivirala NATO-ovu protuzračnu obranu nakon što su ruski dronovi prekršili njezin zračni prostor. To je prvo sudjelovanje Varšave u ratu otkako je Moskva napala Ukrajinu 2022. godine.

"Oružje je raspoređeno, a službe aktivno rade na lociranju oborenih objekata", priopćili su iz poljskog Operativnog zapovjedništva.Poljska je članica NATO saveza, transatlantskog obrambenog pakta u kojem sudjeluju SAD, a koji primjenjuje načelo da je napad na jednog napad na sve.

Nakon napada jedna je novinarka američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je izlazio iz restorana, pitala kako komentira upad ruskih dronova u Poljsku.

No, Trump nije odgovorio na pitanje, već je mahao propalestinskim prosvjednicima koji su bili ispred restorana, a potom je ušao u automobil.

Nije jasno je li uopće čuo pitanje s obzirom na to da su prosvjednici glasno zviždali.

President Trump just left the restaurant in DC.



One reporter asked:

“What do you have to say to the court ruling that you can’t fire Lisa Cook?”



I asked about reports tonight of Russian drones in Poland’s airspace.



He didn't answer either.

