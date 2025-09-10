FOTO Ruski dron pogodio je stambenu zgradu u Poljskoj: "Ljudi su čuli eksploziju. Situacija je zabrinjavajuća"

U noći s utorka na srijedu u Ukrajini se dogodio neviđeni ruski napad. Dronovi su više puta narušili poljski zračni prostor.

Operativno zapovjedništvo Oružanih snaga izvijestilo je da se radilo o činu agresije koji je predstavljao prijetnju sigurnosti građana.

Vladin centar za sigurnost izdao je upozorenja za Lublinsko, Podkarpatsko i Podlasko vojvodstvo. Poziva javnost na to da vlastima prijavi svaki susret s dronovima i njihovu lokaciju.

Poljska je članica NATO saveza, koji primjenjuje načelo da je napad na jednog napad na sve.

"Oružje je raspoređeno, a službe aktivno rade na lociranju oborenih objekata", priopćili su iz poljskog Operativnog zapovjedništva.

Ruski dron pogodio je stambenu zgradu u Lublinskoj regiji, prema lokalnim medijima. Polsat News izvještava da su krov zgrade i parkiralište oštećeni, ali nitko nije ozlijeđen.

#PILNE: Portal Nowy Tydzień opublikował zdjęcie budynku w miejscowości Wyryki w powiecie włodawskim, na który spadły szczątki rosyjskiego drona. Na miejscu są służby. Nie ma osób poszkodowanych. pic.twitter.com/Oz8qjEaTM6 — Remiza.pl (@remizacompl) September 10, 2025

Pozivajući se na lokalnog policijskog inspektora, Polsat kaže: "Ostaci ruskog drona pali su na stambenu kuću u gradu Wyryki Wola".

"Ljudi su čuli eksploziju i vidjeli poljske borbene zrakoplove. Situacija je prilično teška i zabrinjavajuća, među stanovnicima zaista postoji velika zabrinutost", rekao je lokalni gradonačelnik Mariusz Zanko.

Lublinska regija, na istoku Poljske, graniči s Bjelorusijom i Ukrajinom.