VIDEO Senator se zaledio usred konferencije za novinare: "Hej, želiš li još nešto reći?"

Mitch McConnell, 81-godišnji republikanac iz Kentuckyja, prestao je govoriti usred govora na svojoj redovnoj tjednoj konferenciji za novinare u Washingtonu. Nakon pauze od 30 sekundi, kolege su se nagurale oko njega da vide je li dobro i pitale ga kako se osjeća. Senator republikanaca John Barrasso držao je McConnella za ruku i šapnuo mu: “Hej Mitch, želiš li još nešto reći? Ili bismo se jednostavno trebali vratiti u tvoj ured? Želite li još nešto reći novinarima?”

Mitch McConnell escorted away from cameras after freezing mid-news conference. pic.twitter.com/yTrERJe78D