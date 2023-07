Djevojčica polila kiselinom 11-godišnjakinju: "Osjećala sam se kao da gorim, vrištala sam." Majka napadačice sablaznila javnost

Djevojčica od 11 godina zadobila je teške kemijske opekline po tijelu zbog kojih sad jedva hoda nakon što ju je 12-godišnjakinja polila kiselinom na igralištu u Detroitu.



Žrtva, 11-godišnja Deaira Summers, rekla je lokalnim medijima da je bila na igralištu osnovne škole 9. srpnja sa svojom braćom i sestrom te bratićem kada se on posvađao s 12-godišnjom djevojčicom. Summers je rekla da nije bila uključena u svađu, no 12-godišnjakinja je ipak baš na nju bacila supstanciju koja joj je izazvala opekline drugog i trećeg stupnja po leđima, nogama i rukama.



Žrtvina majka Dominique Summers rekla je, kako piše Newsweek, da je vidjela kako joj je tu tekućinu dala majka, uz komentar: "To je zato što ste dirnuli u moju kćer."

Žrtva napada opisala je strašne trenutke nakon što je polivena kiselinom.



"Dvije sekunde kasnije osjećala sam se kao da gorim. Prošlo mi je kroz majicu i kratke hlače. Vrištala sam i plakala", rekla je.



Dvanaestogodišnjakinja je optužena za napad s namjerom nanošenja teških tjelesnih ozljeda, a sudit će joj se 18. srpnja.