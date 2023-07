VIDEO Biden se opet spotaknuo dok je ulazio u avion: Liječnik Bijele kuće objasnio što se događa

80-godišnji predsjednik Joe Biden prohodao je otprilike polovicu stepenica koje je povezane s predsjedničkim zrakoplovom u Helsinkiju u Finskoj, kada je pogrešno zakoračio i činilo se da se priprema na pad, ali je uspio nekako zadržati ravnotežu.

Biden se okrenuo i mahnuo promatračima u međunarodnoj zračnoj luci Helsinki-Vantaan dok se Air Force One pripremao za polazak u bazu Andrews nakon posjeta predsjednika nordijskim čelnicima nakon dvodnevnog samita NATO-a u Litvi.

Ovo je četvrti put da se Biden gotovo ozlijedio dok se ukrcavao na zrakoplov. U veljači je imao problema s održavanjem ravnoteže kad se vraćao s međunarodnog putovanja iz Poljske, a prošlog mjeseca ozlijedio se u Coloradu gdje se spotaknuo o vreću pijeska, piše New York Post.

President Joe Biden nearly trips and falls walking up the stairs to Air Force One again.

pic.twitter.com/HAJfSKBZPG