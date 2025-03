"Stigao sam", ali gdje? Milorad Dodik vješto čuva informaciju o tome gdje se nalazi

Gdje je Milorad Dodik? Pitanje je to na koje zasad nema odgovora. I dok se čeka hoće li ga i Interpol staviti na tjeralicu - predsjednik Republike Srpske se s nepoznate lokacije oglašava samo na društvenim mrežama.

Unatoč tjeralici - Milorad Dodik je početkom prošlog tjedna napustio je BIH. Ili helikopterom ili su na granici zažmirili na njegovu kolonu.

Ukazao se u Srbiji na obljetnici obilježavanja godišnjice NATO bombardiranja. To mu je prvi odlazak iz BIH nakon što je raspisana tjeralica. Iz Beograda je odletio u Izrael. Sudjelovao je na konferenciji o antisemitizmu. Rukovao se sa Netanyahuom, sjeo kraj njega i onda je zamoljen da se makne. Pukla je vijest da se od interpola traži da se za njim raspiše i međunarodna tjeralica.

"Oni frustrirani činjenicom da ne mogu riješiti to pitanje u BIH sada žele to internacionalizirati i meni spriječiti da idem u posjete, da se srećem s državnicima i da me na taj način izoliraju. A onda pričaju kako sam ja izoliran", rekao je predsjednik RS-a 27. ožujka.

Iz Izraela se vratio u Beograd. Nakon kratke pauze taj isti avion odletio je u Banju Luku.

Gdje je Milorad Dodik? - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Na društvenoj mreži X napisao je: "Stigao sam.", ali gdje je stigao - ne zna se. Tamošnji mediji tvrde da je otišao u Rusiju.

Gdje je Milorad Dodik? - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Drugi su uvjereni da se skriva u skupocjenoj vili na Dedinju - elitnom Beogradskom kvartu.

"Imam još neke aktivnosti vrlo važne za RS, sve ćemo to u miru obaviti i vratiti se u RS idućeg tjedna", rekao je Dodik 27. ožujka.

Pitanje je kako će se vratiti.

"Mogu se našaliti ono, možda je u bunaru možda je u šumi. Možda je u šumi rekli bi ovi iz bunara", rekao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.

A kopajući jamu BIH, tvrdi bivši ministar sigurnosti, iskopao je jamu sam sebi.

"On će završiti kao Milošević, Karadžić ili Mladić, Srbi će ga isporučiti pod ekonomskim sankcijama. Njega čuva od 50 do 80 naoružanih ljudi, on je psihološki već u pritvoru. On razmišlja hoće li mu upasti u kuću EUFOR, SIP-a ili neko treći", rekao je predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić.

A sigurno je, poručila je povjerenica za proširenje, EU s njim sigurno neće tražiti rješenje za BIH.

"Netko tko ima secesionističke težnje, tko je protiv europskih integracija, ne poštuje poredak uspostavljen Daytonskim sporazumom i prisvaja sebi prava koja mu ne pripadaju, takva politika u Bosni ne može doprinijeti", rekla je Marta Kos, EU povjerenica za proširenje.

"Čujem da je Marta Kos nešto rekla. Čudi me. Ona je dokaz da je stav potpredsjednika SAD-a JD Vancea o EU potpuno ispravan. Da je to nešto važno, ne bi to nju zapalo", zaključio je Dodik.

Europa negoduje i zbog prijateljevanja Orbana i Dodika.

