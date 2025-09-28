VIDEO Rusija izvela masovan napad na Kijev: Poljska digla avione i zatvorila zračni prostor

Kijev je u nedjelju rano ujutro bio pod teškim napadom dronova i raketa, za što su neovisni promatrači rekli da je jedan od najvećih ruskih napada na ukrajinski glavni grad i okolnu regiju od početka sveobuhvatnog rata.

Iznad grada su letjeli dronovi, tijekom noći je odjekivala protuzračna obrana, a vojna uprava Kijeva je u 5:20 ujutro po hrvatskom izvijestila da je najmanje šest osoba ozlijeđeno.

Russians destroyed entire streets in Kyiv an Kyiv region. Civilian homes and cars are on fire. pic.twitter.com/EgLZv1XL4S — Victoria (@victoriaslog) September 28, 2025

Neki su stanovnici potražili sklonište u podzemnim stanicama metroa radi sigurnosti. Mnoge regije diljem zemlje bile su pod uzbunom zbog zračnih napada, izvijestio je Reuters.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da je grad bio pod "masivnim napadom", pri čemu je peterokatnica djelomično uništena zbog krhotina od drona. Dodao je da su najmanje tri osobe prevezene u bolnicu.

Apartment buildings and other purely civilian targets remain the primary goal for Russian missiles and drones in Kyiv.



This is what Russians understand, and only once it's happening to them will we all be speaking the same language.

pic.twitter.com/99ggPf2kni — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) September 28, 2025

Susjedna Poljska zatvorila je zračni prostor u blizini dvaju svojih jugoistočnih gradova, a njezine zračne snage podigle su borbene zrakoplove.

Kako je cijela Ukrajina bila pod zračnim uzbunama, zračni prostor u blizini poljskih jugoistočnih gradova Lublina i Rzeszowa bio je zatvoren najmanje do 5 ujutro zbog "neplanirane vojne aktivnosti povezane s osiguravanjem državne sigurnosti", objavila je stranica za praćenje letova Flightradar24.

USKORO OPŠIRNIJE…