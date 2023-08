VIDEO Prizori čudovišnog tornada koji izaziva jezu: Kamenje i tuča veličine bejzbolske lopte razbijali sve oko sebe

Upozorenja za tornado bila su na snazi ​​za okrug Yuma, ruralno područje zapadno od Denvera, u utorak, a Nacionalna meteorološka služba (NWS) pozvala je stanovnike da potraže sklonište malo nakon 17 sati po lokalnom vremenu.

Okolna područja također su se suočila s upozorenjem na jaku grmljavinsku oluju, s vjetrovima do 100 km na sat.

Pročitajte i ovo Traje očevid FOTO Stravični prizori na autocesti: Na dva radnika HAC-a naletio kamion, nije im bilo spasa

Meteorolozi su dokumentirali tuču promjera do sedam i pol centimetra.

Pročitajte i ovo Blizu otoka Lampedusa Tragedija na Mediteranu: U brodolomu poginuo 41 migrant, samo nekoliko ih je preživjelo

Here's the full @cyclonePORT timelapse from @VinceWaelti as he followed the tornado near Yuma, CO over the past 30 minutes or so! #COwx pic.twitter.com/sEbbqwwf0U