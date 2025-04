FOTO Plenković: "Ti dvostruki kriteriji ljevice eksplodiraju svaki dan kao čirevi"

Vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku o raspisivanju lokalnih izbora, a odluka stupa na snagu u utorak. "Željeli smo da stvari budu jasne. Konzultirali smo više čelnika, svi su rekli da su svoje aktivnosti manje više završili. Državno izborno povjerenstvo (DIP) je signaliziralo da bi zbog tehničke pripreme bilo dobro da je to možda dan, dva prije krajnjeg roka propisanog zakonom", rekao je premijer Andrej Plenković tijekom posjeta Koprivnici.

Predsjednik Vlade osvrnuo se i na SDP-ovu inicijativu za opoziv glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića: "Slušam komentare, gledao sam tu besramnu SDP-ovu inicijativu u Saboru - prvo je inicijativa suprotna odredbama Zakona o državnom odvjetništvu, drugo je politički pamflet, i nije prvi. Ovo je teški udar na neovisnost tijela kaznenog progona. Da takav pritisak radi HDZ, imali bismo demonstracije."

Mile Kekin Foto: Dnevnik Nove TV

"Ta politika dvostrukih kriterija koju predvode SDP i Možemo! besramna je i licemjerna", opetovao je Plenković, koji se osvrnuo i na uhićenje Mile Kekina, supruga saborske zastupnice Možemo! Ivane Kekin: "Vidimo naricanje o tome što je 7000 eura. Za što je optužnica za Miloševića, za Aladrovića, za Horvata? Ima li bilo kakvih dokaza o imovinskoj i financijskoj koristi tih ljudi?"



"Ti dvostruki kriteriji eksplodiraju kao čirevi svaki dan. Što oporba više govori, to će javnost biti svjesnija ponašanja ljudi koji su u stanju likovati nad drugima, a kad je riječ o njima, praviti se nevješti i pozivati na tajming", kazao je Plenković.

Anto Nobilo Foto: Antonio Balic/Cropix

Upitan vidi li u svemu političku dimenziju s obzirom na to da je Anto Nobilo registrirao političku stranku, Plenković je rekao da ga to uopće ne zanima i da to treba pitati Nobila, a odbacio je i kritike da Vlada opstruira Grad Zagreb kada je riječ o Generalnom urbanističkom planu (GUP).

Što se tiče prozivki dijela javnosti na račun Kekina vezano uz plaćanje doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, premda Kekin nije jedini, a s obzirom na to da je Ministarstvo kulture i medija najavilo zakonske izmjene kriterija za isplatu doprinosa, Plenković je poručio: "Po meni je to pitanje moralnog karaktera. Možda bi trebalo revidirati sustav. Čekat ćemo inicijative ministrice nadležne za taj segment."

Plenković se ranije u ponedjeljak u Koprivnici sastao s članovima Uprave Podravke, na čelu koje je njegova bivša ministrica Martina Dalić, a potom je u prigodi Dana županije sudjelovao na svečanoj sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije.

Andrej Plenković u Koprivnici - 9 Foto: Zeljko Hajdinjak/Cropix

Andrej Plenković u Koprivnici - 2 Foto: Zeljko Hajdinjak/Cropix

Andrej Plenković u Koprivnici - 10 Foto: Zeljko Hajdinjak/Cropix

Andrej Plenković u Koprivnici - 1 Foto: Zeljko Hajdinjak/Cropix

Andrej Plenković u Koprivnici - 6 Foto: Zeljko Hajdinjak/Cropix

Uz Plenkovića bili su potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić te potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić.

Andrej Plenković u Koprivnici - 8 Foto: Zeljko Hajdinjak/Cropix

Andrej Plenković u Koprivnici - 7 Foto: Zeljko Hajdinjak/Cropix

Andrej Plenković u Koprivnici - 5 Foto: Zeljko Hajdinjak/Cropix

Andrej Plenković u Koprivnici - 4 Foto: Zeljko Hajdinjak/Cropix

Andrej Plenković u Koprivnici - 3 Foto: Zeljko Hajdinjak/Cropix