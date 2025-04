Još u luci zamalo se zabio u drugi brod, u utrobi mu je gorio požar, ali dokrajčila ga je santa leda

RMS Titanic, tadašnji najveći brod na svijetu, trebao je isploviti zapravo puno ranije. Naime, njegov stariji brat Olympic, koji je prvi završen, pokazao je neke nesavršenosti prilikom plovidbi. Putnici iz prve klase bili su nezadovoljni izvedbom jednog djela palube, pa je usred izgradnje Titanica došlo do izmijene dizajna koji je prolongirao završetak broda. Da je ranije završen kako je planirano, izbjegao bi nesreću koja ga je zadesila.

S druge strane, da nije izbjegao nesreću na početku svojeg prvog putovanja, možda bi izbjegao onu nesreću koja ga je čekala na kraju tog jedinog putovanja. Iz luke Southampton Titanic je isplovio po rasporedu, 10. travnja 1912. u podne, no tom prilikom je golema masa Titanica istisnula veliku količinu vode koja je izazvala golemi val koji je privezani brod SS New York podigao u zrak, a onda i počupao vezove s kojima je bio privezan za obalu. Da u zadnji čas tegljač Vulcan nije uspio iskontrolirati New York, zabio bi se u Titanic s kojim se mimoišao za svega 1,2 metra.

RMS Titanic Foto: Afp

Titanic je tu na svoju žalost imao sreće, pa je krenuo na svoje prvo putovanje. Naišavši kratko po putnike u Francuskoj, pa onda u Irskoj, nastavio je punom brzinom preko Atlantika. Još jedna nesreća događala se u njegovoj utrobi za to vrijeme, a za koju nitko od putnika nije znao

Naime, u jednom od spremnika ugljena zapalio se požar deset dana prije isplovljavanja. Takvi požari uskladištenog ugljena bili su česti na brodovima s parnim pogonom, jer je dolazilo do spontanog samozapaljenja ugljena. Takve požare se teško gasi, pa je požar ugašen tek kobnog dana kad je brod potonuo. Nek smatraju da je taj dugi požar oslabio brod i učinio ga podložnijom potonuću.

Kako bilo da bilo, vrijeme i nije bilo baš najljepše za vrijeme plovidbe, a posada je bila upozoravana na sante leda koje vrebaju u moru. Iz današnje perspektive, kapetan Edward Smith djelovao je bahato kad nije uzeo u obzir ta upozorenja, ali u ono doba led nije nitko smatrao ozbiljnom prijetnjom za brodove, niti je zbog toga itko smanjivao brzinu.

Edwatd Smith, kapetan Titanica Foto: Afp

U 23:40, na današnji dan, 14. travnja 1912. mornar Frederick Fleet sa svojeg vidikovca uočio je santu leda kako izranja iz magle. Upozorio je most na opasnost koja je ravno ispred broda. Prvi časnik William Murdoch naredio je naglo zaokretanje broda kako bi se pokušalo zaobići santu, ali bilo je prekasno. Brod je udario desnom stranom u santu. Led nije probio oplatu, nego je udubio čelične ploče tako da su se odvojile od trup broda i voda je počela ulaziti u brod. Odmah se napunilo pet odjeljaka, ali samo s četiri poplavljena je brod mogao ostati na površini. Bilo je jasno da će brod potonuti.

Titanic je imao dovoljno čamaca za spašavanje koliko su mu tadašnji pomorski propisi nalagali, pa čak i malo više od toga, ali ni blizu dovoljno da spasi svih svojih 2453 putnika, što čak i nije bio puni kapacitet broda jer on mogao primiti 3547 putnika i članova posade. Mjesta u u čamcima bilo je za 1178 ljudi.

Povrh nedovoljnog broja čamaca, posada uopće nije bila obučena za izvanredne situacije i polaganje čamaca, kao ni za to koliko točno ljudi stane u te iste čamce, jer baš kao i kad je o santama riječ, nitko nije vjerovao da se nekakvo potonuće može uistinu i dogoditi, pa pa nije bilo obuke za posadu.

Umjetnička interpretacija tragedije Titanica Foto: Afp

U 2:20 i zadnjio dio Titanica je potonuo. 706 ljudi je bilo u čamcima, a 1517 ljudi je poginulo, a većinu ih je ubila iznimno ledena voda. Brod koji je Titanicu bio najbliže, SS Californian vidio je signalne rakete, ali ih nije shvatio kao poziv u pomoć. U radijskoj sobi nije bilo nikoga da primi poziv u pomoć s Titanica. Oko 4 sata do mjesta potonuća stigao je brod Carpathia, koji je bio na putu za Rijeku, ali su promijenili kurs tri sata ranije kao odgovor na poziv za pomoć. Četvrtina posade Carpathije bili su hrvatski mornari.

Kroz 4 sata svi preživjeli, zajedno sa čamcima ukrcani su na Carpathiju koja je u New York dovezla 706 preživjelih. Svima znana potrošnost putnika iz treće klase pokazal se idući dan kad su po tijela došli s drugim brodovima. Bilo je jako limitirano koliko tijela mogu prevesti, pa su se i tu odlučili dati prednost bogatima, jer je njihova identifikacija bila bitna kako bi se spriječili sporovi oko velike imovine.

Tragedija Titanica bila je velika medijska senzacija, ali i prilika da se neke stvari promjene. Nakon temeljitih istrga američkih i britanskih tijela zaključeno je da je brod išao prebrzo i da kapetan nije poslušao upozorenja za sante leda. Također, zaključeno je da su pravila o opremanju brodova čamcima za spašavanje bila zastarjela. Isto tako, uspostavljena je Međunarodna ledena patrola, a pravila sigurnosti plovidbe usklađena su na međunarodnoj razini i to kroz Međunarodnu konvenciju o zaštiti života na moru koja je i dan danas na snazi. Ipak, za potonuće nije bio nitko kriv, jer su se svi držali pravila koja su tada vrijedila, pa je potonuće proglašeno božjom voljom.

RMS Titanic, ostaci na dnu mora Foto: Afp

Titanicov brat Olympic nakon ove nesreće prošao je temeljitu rekonstrukciju, te je doživio i junačke dane u prvom svjetskom ratu kad se zabio u jednu njemačku podmornicu i potopio je, a nakon rata nastavio je s prijevozom putnika sve dok sredinom 30-ih nije poslan u razalište, jer je zbog Velike gospodarske krize postao neisplativ. Drugi Titanicov brat Britannic građen je duže s izmjenama koje su napravljene zbog potonuća Titanica, no nije dugo poživio. Već u Prvom svjetskom ratu, gdje je služio kao najveći bolnički brod na svijetu, naletio je na podvodnu minu i potonuo je. Srećom, za razliku od Titanica, od 1066 ljudi na Britannicu poginulo je 30, a 1036 je spašeno. Britannic je bio najveći brod potopljen u Prvom svjetskom ratu.