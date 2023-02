Poljska je danas obavila službenu primopredaju četiri tenka Leoparda 2A4 Ukrajini.

Euan MacDonald iz Novog glasa Ukrajine podijelio je snimku koja prikazuje službenu primopredaju prvih poljskih tenkova Leopard 2A4 Ukrajini.

Video snimljen na nepoznatoj lokaciji prikazuje poljskog premijera Mateusza Morawieckog sa svojim ukrajinskim kolegom Denisom Šmihalom tijekom službene primopredaje poljskih tenkova, izvijestio je Guardian.

Video of the formal handover of the first Polish Leopard 2A4 tanks to Ukraine. They're now part of Ukraine's 4th Tank Brigade. pic.twitter.com/q36Fco8z9Z