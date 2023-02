Ne stišavaju se reakcije na otkazivanje koncerata folk izvođača u Puli i Osijeku. Da je otkazan i u Osijeku, organizatori su čuli iz medija.

Otkazivanje koncerta u Osijeku čudi i građane s obzirom na to da je u četvrtak nastupala srpska folk pjevačica. Gradonačelnici oba grada u petak ne istupaju, a organizatori kreću u tužbu.

Publika u Dugom Selu imala je priliku slušati Duška Kuliša, ali i Anu Bekutu. Uz njih je ovaj put trebao biti i Dragan Kojić.

No koncert Hiljadarka im je prvo otkazan u Puli, a zatim i Osijeku. Ali zato je osječku dvoranu u kojoj su trebali nastupiti u četvrtak navečer napunila srpska pjevačica Milica Pavlović.

Prije nekoliko mjeseci rasprodan je i Saša Matić. I Dragan Kojić kaže u Osijeku je prije ovoga nastupao dva ili tri puta. Otkazani koncert iznenadio je i građane Osijeka koji navode kako se narodnjaci slušaju po klubovima.

Organizatori najavljuju tužbe

Organizatori kažu - gubici su veliki i pripremaju tužbe. Za otkazivanje koncerta u Osijeku, navode, doznali su u medijima, iako na mailu imaju potvrdu za rezerviran termin.



"Sad ćemo sačekati, vjerojatno će se oni oglasiti, i gospodina Dubravka smo pokušavali kontaktirati, ali, nažalost, nije se javio pošto ima obaveza. Jučer su imali jedan koncert pa su u gužvi ili su umorni. Politički se dobivaju jeftini bodovi, nažalost, na našoj grbači", kazao je Mario Cindori, direktor Hiljadarka projekta u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Srne Bijuk.

Još jedan gradonačelnik ne želi koncert turbofolka u svom gradu: "Neke granice treba postaviti"



U Puli se na noge diglo Srpsko narodno vijeće, no oni ne vide u tome političke razloge.



"Mi bi sa svojim priopćenjem izašli da su tu Bošnjaci, Romi ili bilo tko, zato što nitko nema pravo određivati što bi tko trebao slušati. Pula je uvijek bila liberalna", rekao je Miloš Bajić iz Vijeća srpske nacionalne manjine Istarske županije.



Koji god razlozi bili - zabranjivanje nije demokratsko, kaže glazbeni kritičar Igor Jurilj.



"Ulazimo u jednu domenu što je to ljudima zabavna glazba i što je popularno. Prema hrvatskim ljestvicama pokazuju da naprosto narodnjake slušamo više nego ijednu drugu domaću glazbu", navodi.

Ministrica dala podršku gradovima

No ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek kaže kako ne smatra da je riječ o cenzuri.



"I Grad Osijek i Grad Pula imaju puno pravo po meni i odgovornost odlučiti kakve sadržaje žele dopustiti u svojem prostoru. Za mene je to normalna prirodna i očekivana odluka tih dvaju gradonačelnika", navodi.

Optužuju ga da im je "je*ao srpsku majku" - pulski gradonačelnik zabranio koncert narodnjaka: "Razgovor je bio temperamentan..."



S njom se ne slaže oporba u Saboru. Pa je turbofolk u mišljenju ujedinio i desne i lijeve.



"Iako imamo jako loše mišljenje o toj glazbi i subkulturi, ali smatramo da se ovakvom vrstom zabrane to fetišizara", navodi Mostov Nino Raspudić.



"Totalno besmisleni snobizam koji ide ruku pod ruku s urbanim fašizmom koji glasi 'odite otkud ste došli", smatra Katarina Peović iz Radničke fronte.



Tema cajki došla je i do državnog vrha. Predsjednika Zorana Milanovića sve zabavlja. "Ja bih im dao da pjevaju tamo jer i tako imaju publiku, pa pola HDZ-a to sluša", navodi.



Izvođači poručuju - našli su grad koji će ih pustiti da pjevaju, no detalje još ne otkrivaju.

