Sigurnosni stručnjak Mirko Bilandžić za DNEVNIK.hr komentirao je slanje tenkova Leopard 2 Ukrajini te pojasnio koliko će nova tehnologija pomoći zemlji u ratu, kao i koliko su realne ruske prijetnje Zapadu.

"Povijesna" odluka o slanju tenkova Leopard 2 odjeknula je kao eksplozija s obje strane bojišnice. Ukrajinci puni nade pozdravljaju vijest kao da je njome o ratu već odlučeno, Rusi na javnoj televiziji pozivaju na bombardiranje Njemačke. Koliko su realni snovi jednih i prijetnje drugih, za DNEVNIK.hr komentirao je sigurnosni stručnjak Mirko Bilandžić.

Smatra da dostava njemačkih tenkova Leopard 2 Ukrajini neće osobito promijeniti ravnotežu na bojišnici, ali to ne umanjuje važnost koju odluka Zapada ima - riječ je o još jednoj potvrdi etičkog i političkog stava prema tom ratu. "Zapad odlučnije nego ikada staje na stranu Ukrajine protiv bestijalne protupravne ruske invazije", kaže.

U danima koji su prethodili odluci tj. konačnoj potvrdi Njemačke da isporuči svoje i dopusti drugim državama isporuku ovih tenkova, svima je postalo jasno da je riječ o moćnoj vojnoj tehnologiji.

Profesor Mirko BIlandžić gost Dnevnika Nove TV (Foto: Dnevnik.hr) (Foto: DNEVNIK.hr)

"U tom smislu ona će utjecati na ukrajinske sposobnosti, ali to neće utjecati na rat. Tehnologija ne pobjeđuje. U ratu su odlučujući neki drugi faktori. Rusija je na početku rata imala apsolutnu vojnu nadmoć, a izgubila je. SAD je bio u istoj vojnoj situaciji u Vijetnamu, Sovjeti u Afganistanu također."

Bilandžić napominje kako su u tom smislu odlučujući hrabrost i motivacija, kao i sposobnost da se upravlja naprednom tehnologijom. Kada je riječ o ukrajinskim vojnicima - neosporno je da oni to mogu.

"Ukrajinci će biti i jesu osposobljeni da koriste nove tenkove. Ovo nisu situacije koje se prepuštaju slučaju. Do koje će ih mjere oni pak uspjeti iskoristiti, to vam ne mogu reći jer to ne zna nitko."

Iako je ova vojna pomoć u etičkom i praktičnom smislu važna, ona neće dovesti do disbalansa u tehnološkoj sposobnosti - Rusija ima vrlo moćnu artiljeriju koju još uvijek nije koristila, objašnjava Bilandžić.

"Svaka vojna pomoć legitimna je vojna meta"

"Putin je dao do znanja da ne može biti gubitnik ni u vojnom ni u političkom smislu. To je jedina jasna orijentacija u tom iracionalnom ludilu. Putin je zapravo već izgubio, ali ne može to prihvatiti i zato će učiniti sve da svlada sposobnost druge strane. Više puta je to javno iskomunicirano."

Njemački tenk Leopard 2 (Foto: Afp)

A to nije jedino što ruska strana ponavlja. Još otkako je Zapad počeo naoružavati Ukrajinu, a posebno otkako se počelo govoriti o novim isporukama oružja, Putin i njegovi najbliži suradnici ističu kako Zapad nije u proxy ratu, već se direktno umiješao u sukob.

"Svaka vojna pomoć legitimna je vojna meta, rekli su Rusi nebrojeno puta. Pitanje je trenutka kada će realizirati tu svoju tvrdnju."

Isto tako, pojašnjava sigurnosni stručnjak, moguća je ekspanzija agresivne politike izvan Ukrajine, što direktno ovisi o ishodima rata u samoj Ukrajini.

"Sigurno je da je svaka opcija otvorena. To samo ovisi o okolnostima, ali taj scenarij je izvjestan. Meta ima koliko god hoćete - Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija. Ovo je nešto što ja uporno tvrdim, sa željom da sam u krivu. Putin može jednim telefonskim pozivom skršiti BiH."

U sigurnosnoj terminologiji ova pojava naziva se sindrom zavijajućeg vuka, a odnosi se na one koji stalno pričaju o opasnostima, ali im nitko ne vjeruje. Bilandžić za kraj ponavlja kako je djelovanje Vladimira Putina iracionalno, pa se na njega ne može ni primijeniti racionalistički pristup - jednostavno, sve je moguće.