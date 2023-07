VIDEO Policija zaprimila neobičan poziv: Kupa se u našem bazenu, hitno dođite!

Neobičan prizor medvjeda u bazenu zabilježile su nadzorne kamere, a video se pojavio na društvenim mrežama.

Temperatura u gradu Burbank toga je dana bila oko 33 stupnja te se predstavlja da se medvjed poželio malo osvježiti.

Policijska uprava Burbanka na društvenim je mrežama objavila video medvjeda koji se kupa u bazenu, ali je on ubrzo pobjegao te se popeo na drvo.

This #bear is beating the heat in Burbank! Officers are on-scene after the bear was spotted in a hillside neighborhood before taking a dip to cool off. For safety tips regarding bear sightings, visit https://t.co/o5zi9UrjPh pic.twitter.com/aHci8CyMLS