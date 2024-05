VIDEO Zastrašujuća snimka: Ovo je trenutak ruskog udara na Harkiv, poginulo je 16 ljudi

U ruskom napadu u nedjelju popodne, kada je pogođen trgovački centar s građevinskim materijalom u Harkivu poginulo je 16 ljudi, a među stradalima je i 12-godišnje dijete. Ozlijeđene su 44 osobe.

Načelnik vojne uprave Hrkivske oblasti Oleh Sinehubov rekao je na svom Telegram kanalu da je identificirano 14 tijela, a pronađeni su i dijelovi dva tijela koja tek trebaju biti identificirana. Još osam osoba se smatra nestalima.

Napad je rezultirao velikim požarom, koji su vatrogasci gasili više od 16 sati.

Ukrajinska nacionalna policija objavila je snimku nadzorne kamere na kojoj se vidi trenutak udara.

A series of video recordings from cameras inside the Ukrainian home improving store, at the moment of russia’s strike.



Lots of civilian people walking around the store on the weekday.



Russia’s terrorism cannot be happening for a third year in a row, Ukraine critically needs the… pic.twitter.com/kw1TihRhre