Suprug preživjele o kobnom letu: "Bila je u repu, stisnuta između dva lima"

Očevid na mjestu zrakoplovne nesreće u blizini aerodroma Lučko je završen, ali će istraga koja će otkriti uzrok pada potrajati nekoliko mjeseci, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Kopčić.

U nesreći je jedna osoba poginula, a četiri su ozlijeđene. Svi su stabilno, a dio ih je pušten na kućnu njegu.

Zdravko Pirc, instruktor padobranstva i suprug ozlijeđene, je rekao da je pravo čudo da je itko preživio.

"Ona je rekla da je poslije, kad se to sve zaustavilo, bila stisnuta između dva lima s obje strane na malom prostoru. Ona je bila u repu. Dvoje ih je bilo tamo, a dvoje naprijed. Onaj koji je poginuo, on je planirao biti prvi, bio je kod vrata. Kad se to počelo sve lomiti i kad su se ta vrata otvorila, on je, pretpostavljam, ispao iz aviona", ispričao je Pirc.

Mehaničar: Avion je u petak bio na pregledu

Zrakoplov je, rekao je Matjaž Gruber, mehaničar na aerodromu u slovenskom Novome Mestu, u petak bio na redovnom održavanju.

"Na svakom se pregledu mijenja ulje, pročisti se uljni filtar... Avion je imao 50-satni pregled, pročišćeni su uljni filtri. Saznao sam da se avion srušio. Ne mogu reći ništa dok je istraga u tijeku. Taj avion sad je bio prvi put kod nas na održavanju jer je prije bio održavan na mađarskom servisu", ispričao je za 24sata.

"Svaki avion svakih 50 sati letenja ima redovno održavanje. Najmanji pregled je 50-satni pregled, pa 100-satni pregled, i to su različiti nivoi kontrole. Sad kad je bio 50-satni pregled, motor je bio provjeren na tlu. Znači, motor je obavio sve faze testiranja na tlu. Ako to nije u redu, avion ne može odavde. Ja sumnjam da je nešto bilo na motoru, ali za dijelove motora ne mogu reći jer je bio samo 50-satni pregled. Da je bio veći pregled, znao bih više", pojasnio je Gruber.

