VIDEO Morski pas na smrt preplašio dvoje surfera: Pratio ih i kružio oko njihovih dasaka

Nedugo nakon što su Gabriel Barajas i Malea Tribbl na svojim daskama s Floride krenuli prema Bahamima, shvatili su da za njima ide morski pas čekićar. Bliski susret s njim je i snimljen.

Na snimci se može vidjeti da peraja viri iznad mora i da morski pas prati Maleu koja stoji i vesla na dasci. Morskog je psa prvi primijetio Malein suprug te ju je upozorio da dođe do broda koji je surfere pratio na putu.

Gabriela i on zatim na morskog psa pokušavaju upozoriti i Gabriela, koji je sjedio na dasci i noge držao u oceanu. Životinja je kružila oko njega, ali je prošao neozlijeđeno.

Malea Tribble was on her paddleboard headed to a nearby boat for safety as a fin can be seen right next to her & felt the hammerhead shark tap on her board.

She was paddling in an 80-mile race from Bimini to Florida for a charity that helps people with cystic fibrosis.#Shark pic.twitter.com/PjlQBv5ytm