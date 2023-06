VIDEO Monstrum koji je silovao i ubio djevojčicu i dadilju tijekom suđenja nokautirao odvjetnika: Režao na suca i pokazivao što je napisao na zubima

Sudac Robert Branning osudio je na Floridi Josepha Zielera za ubojstvo i silovanje 11-godišnje Robin Cornell i njezine dadilje Lise Story (32), a taj stravični zločin dogodio se 1990. godine.

Izrečene su mu dvije smrtne kazne za svaku od žrtvi, nakon čega je nastao kaos u sudnici.

Dok je bio pred sucem, Zieler je tražio da se ugase kamere u prostoriji, zatim je počeo psovati, a onda laktom udario odvjetnika Kevina Shirleya u lice. Trojica sudskih policajaca brzo su ga oborila te ga izvela iz sudnice.

Pročitajte i ovo Propala pobuna Putin održao govor snagama sigurnosti: "Narod i vojska nisu bili na strani pobunjenika"

"Činilo se kao da ne želi da naš razgovor snimaju mikrofoni pa mi je mahnuo i ja sam se sagnuo, a on me udario", tvrdi njegov odvjetnik.

Sudac Branning zadržao je osuđenog ubojicu izvan sudnice nekoliko minuta, dok se uvjeravao da je Shirley dobro nakon udarca.

Pročitajte i ovo Zabranjene tvari Policija se pohvalila ulovom na Trešnjevci: Propao posao s prodajom speeda i stereoida

Majka ubijene 11-godišnje djevojčice Zieler, Jan Cornell, bila je u ponedjeljak na sudu i gledala kako se odvija incident izražavajući šok i iznenađenje.

Convicted double-murderer Joseph Zieler elbows his attorney in the face ahead of his sentencing Monday. He was quickly tackled to the ground by bailiffs. pic.twitter.com/vkMmPXZbka