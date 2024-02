VIDEO "Koji je ovo ku*ac?!" Ukrajinski vojnici objavili jezivu snimku misterioznog objekta

"Koji je ovo ku*ac?! Zašto se miče", čuju se glasovi ukrajinskog vojnika 406. bataljuna. Vojnici su gledali neobično miran NLO kako lebdi nad ratnom zonom.

Video je snimio 406. bataljun početkom ovog mjeseca uz pomoć jednog od 300 dronova s termalnim kamera koji koriste ukrajinske oružane snage u obrani od ruskih napada. Na temelju temperaturnih procjena drona, objekt je bio topliji od svoje okoline, ali ključni detalji još se ne znaju, piše Daily Mail.

Ukrainian military spotted a UFO over the war zone - Daily Mail



A spokesman for DJI, which manufactures the Mavic drones, said he could not explain what exactly the AFU fighters had captured. He admitted that there was a technical glitch during the recording as an error message… pic.twitter.com/hJNbN6WwVR