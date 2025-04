Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja šokirati svojim izjavama. Neke od njih proširile su se društvenim mrežama, uz komentare "Ovo je jezivo" i "Bolesno", "Postaje zabrinjavajuće i opasno".

Vučić je u četvrtak navečer gostovao na srpskoj televiziji Informer, a iz njegova gostovanja ostat će zapamćeno nekoliko rečenica koje su uzburkale javnost.

Jedna od najproblematičnijih je ona da se u njegovoj glavi događa nešto loše što ga tjera da vrati ljudima koji su mu nanijeli zlo.

1. "Bojim se da se nešto loše počelo pojavljivati u meni, u mojoj glavi, a to je kako da vratim svima koji su toliko zla učinili meni, mojoj obitelji, djeci i svima. Borim se protiv toga svaki dan", rekao je Vučić.

Postaje zabrinjavajuće i opasno 😮😮 pic.twitter.com/b3iXhYx9q1 — black & white (@bianconerobgd) April 25, 2025

Zabrinula je gledatelje i izjava o policiji i studentima, a Vučić spomenuo i bolnu riječ "nadstrešnica" rekavši kako bi svi mogli stati pod nju.

2. "Vi stvarno mislite da je policiji problem intervenirati ispred 70, 80, 100, 200, 300 njih? Pa nije problem pred 30.000. U roku od dvije minute. Vidjeli ste da ih je u tom trenutku na Terazijama bilo oko 3000. Odjednom su svi stali na jednom trotoaru, samo zato što su redari pobjegli od njih. Kad ste rekli keks. Svi su mogli stajati pod tim nadstrešnicama. Kad su lagali o zvučnom topu."

Ali JEZIVO !!! pic.twitter.com/yVMT7V7HxA — Fani Lik (@LikFani) April 24, 2025

Prepričao je zatim i bizaran razgovor s bratom Andrejem.

3. "Brat mi je rekao, kaže Andrej, 'Znaš, napravio si jednu grešku'. Brat, kao brat, najviše brine za mene, a ja za sve probleme države (…) Ja kažem 'što je problem?' A on kaže 'Sve vrijeme si vodio računa o gospodarstvu, koliko ćeš povećati plaće, mirovine, koliki će biti rast, što ćeš izgraditi, što ćeš napraviti tu i tu, a zanemario si sustav. Zanemario si činjenicu da ljudi kad žive najbolje, nikad tebi ne odaju priznanje, već misle da su zaslužili i da zaslužuju puno više. I umjesto da si se bavio jačanjem sustava, da nam se ovako nešto nikada ne dogodi, ti si se bavio samo ljudima i njihovim životima i da žive bolje i da imaju puno viši standard, a za to sada plaćamo skupu cijenu'".

Veterane koji štite studente od početka blokada nazvao je zločincima i rekao da mu je došlo da plače od muke.

4. "Kažete da pripadate, ne znam više kome, studentima, đacima, veteranima, nemam pojma tko sve to laže. Kako vas nije sram? Pa šta je to nego rulja? I sad ja to ne smijem reći. Zamislite, ne smijem to reći! Pa ti nisi rulja, ti si kriminalac. Trebaš odmah u zatvor. Sama blokada RTV Srbije je brutalno i jezivo nasilje. Dođe mi od muke da plačem, da udaram samog sebe. Jesi li ti neki bogovi? Šta ste vi? Tko ste vi? Jeste bi neki Bogovi? Što ste umislili u svojoj glavi", rekao je vidno uznemiren Vučić.