NLO iznad Slovenije: Slučaj neodoljivo podsjeća na svjedočanstva iz SAD-a, evo objašnjenja našeg poznatog astronoma

"Prema nama sada blješti snažno svjetlo. Upravo prije nego što sam vam se javio je svjetlilo prema nama, a onda naglo nestalo pa počelo treptati. Potom je počelo skakati uokolo po nebu, da bi opet počelo neprestano svijetliti“, prepričao je pilot.

Razgovor koji se dogodio iznad Slovenije na letu od Velike Britanije do Grčke podigao je mnoge mnoge oči prema nebu i otvorio još više pitanja, no moglo je to biti bilo što - kaže naš najpoznatiji astronom Ante Radonić.

"Vjetar je možda odnio nekakvu plahtu, sintetičku, vjetrovi su to mogli gore vitlati dugo vremena visoko u atmosferi i to je moglo na suncu jako bliještati. Može biti i refleksija kristalića leda u oblaku“, ispričao je astronom.

Ipak, ovaj opis neodoljivo podsjeća na one američkih mornaričkih pilota, koji su baš prošli tjedan u Kongresu iznosili svjedočanstva koja ne mogu objasniti.

"Neidentificirani zračni fenomeni (UAP) su u našem zračnom prostoru, ali ih se jako malo prijavljuje. Ova viđenja nisu rijetka niti su izolirana.

Vojska zrakoplovna posada i komercijalni piloti - obučeni promatrači čiji životi ovise o točnoj identifikaciji često svjedoče ovim fenomenima", rekao je 26. srpnja bivši pilot američke mornarice Ryan Graves.

Američki piloti kažu - Vlada je već stotinu godina svjesna da u atmosferi postoje neidentificirani objekti, a dobila je izvještaje i o navodno nezemaljskim biološkim ostacima, no NASA sve relativizira ili taji.



"Tehnika s kojom je to snimljeno, to je moderna tehnika i ne želi se da netko drugi vidi koliko se u toj tehnici napredovalo, zato nije sve objavljeno, e sad druga je stvar što možda postoje neke stvari koje se taje. O tome zapravo ništa ne znamo", objasnio je Radonić.

Ako i postoje letjelice koje nisu izrađene na Zemlji, kaže astronom, vjerojatno su minijaturne i vođene umjetnom inteligencijom.

"Ako postoje neke male robotske letjelice koje su došle od nekud pitanje je zapravo gdje je njihova matična baza, gdje je njihova matična letjelica koja im je omogućila nekakav međuzvjezdani let", rekao je.

Ipak, dok ne otkrijemo barem jednu malu bakteriju koja se razvila izvan ove atmosfere, znanstvenici će, bez obzira na neobjašnjive svjetlosti - biti skeptični.

