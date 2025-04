Poniženo, omalovaženo i bez povjerenja u sustav – upravo se tako osjeća Sanja Horvat, žena koja je 2023. na dražbi, koju je proveo Općinski sud, kupila kuću. Uplatila je traženi iznos, platila porez na nekretninu te se upisala u zemljišne knjige kao jedina vlasnica.

No u kuću ne može ući jer su u njoj i dalje nekadašnji suvlasnici.

Cijela priča razvlači se već godinama. Godine 2004. umrla je vlasnica kuće, a nasljednici se nikako nisu mogli dogovoriti o podjeli imovine. Jedan od suvlasnika Provjerenom se javio iz Tuzle. Njegova majka i otac njegovih rođakinja u međuvremenu su preminuli.

"U prvi mah moja neka želja je bila da ja kupim tu kuću. Pazite, ja sam rođen u Slavonskom Brodu, ja Slavonski Brod volim. Meni je Slavonski Brod lijep grad", kaže suvlasnik Samir Papić.



Dogovoriti se trebalo tko će koga isplatiti. Međutim, prema riječima Samira Papića, njegove rođakinje i njihova majka nisu bile zainteresirane ni za jednu od tih opcija. Završili su na sudu, koji je presudio njemu u korist 2018. godine, te razvrgnuo suvlasničku zajednicu. Sudski vještak procijenio je nekretninu, Općinski sud u Slavonskom Brodu 15. travnja donio je rješenje o ovrsi na temelju presude te organizirao dražbu.

Kuću kupuje Sanja Horvat. Nakon majčine smrti naslijedila je dio novca od prodaje stana i odlučila pokušati riješiti svoje stambeno pitanje. Gledala je oglase, tražila nešto što bi joj bilo dostupno. Kuću je pogledala i mislila da će se s Draganom Sablić i Ljiljanom Prčić sve uspjeti dogovoriti.

"Tada još nisam znala do čega će me to sve skupa dovesti. Da ću praktički ući u treću godinu borbe za ulazak u svoju nekretninu", kaže Sanja, čija borba još traje.

Detalje te mučne priče o borbi sa sustavom pogledajte u videu u nastavku teksta.

