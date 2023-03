Nakon to je Moskva objavila da je razlog za masivni napad koji je jutros razorio Ukrajinu bio odmazda. Na društvenim mrežma pojavila se snimka navodnih boraca protiv Putina iz Kurske oblasti.

Na društvenim mrežama pojavio se video navodnih boraca protiv Putina iz Kurske oblasti u Rusiji.

Video su kako oni tvrde snimili na ulazu u selo Plehovo, koje se nalazi neposredno iznad granice s Ukrajinom u blizini Sumija.

U govoru su rekli da su protiv Putinovog režima i da pozivaju radnike u obližnjoj tvornici oružja da ne idu na posao.

An appeal of fighters against Putin from the Kursk region in Russia appeared. They recorded a video at the entrance to the village of Plekhovo, which is just over the border with Ukraine near Sumy. pic.twitter.com/CcLwo72VdJ