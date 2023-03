U četvrtak rano ujutro prijavljeno je desetak napada ruskih snaga duž Ukrajine. Kijev su jutros probudile eksplozije i detonacije, a slično stanje je i u Harkovu, što potvrđuju gradonačelnici oba grada.

Ruska vojska izvela je raketne udare na niz ukrajinskih regija rano u četvrtak, uključujući crnomorsku luku Odesu i drugi najveći grad u Ukrajini, Harkiv, prekinuvši struju u nekoliko područja, rekli su regionalni dužnosnici.

Napadi su pogodili široki niz ciljeva, uključujući gradove koji se protežu od Žitomira, Vinice i Rivna na zapadu do Dnjepra i Poltave u središnjoj Ukrajini.

U napadu sudjeluje 15 bombardera Tu95MS s kojih se lansiraju krstareće rakete H-101 i H-555, sedam bombardera dugog dometa TU -22M3 koji na sebi imaju krstareće rakete H-22 i bojne glave od 950 kilograma. Napad je došao i s mora s tri vojna broda također s krstarećim raketama.

Guverner regije Odesa Maksim Marčenko rekao je da je masovni raketni napad pogodio energetsko postrojenje u lučkom gradu, što je dovelo do prekida struje.

Gusti, crni dim nadvio se nad Kijevom, a prema prvim informacijama Rusi su gađali uglavnom energetsku infrastrukturu. Zbog granatiranja bez struje je ostala nuklearna elektrana Zaporižja, što je u priopćenju potvrdila tvrtka Enerhoatom: "Danas je prekinuta posljednja linija komunikacije između okupirane nuklearne elektrane Zaporižja i ukrajinskog elektroenergetskog sustava".

"Goriva imao za 10 dana rada", stoji u priopćenju tvrtke.

Large Plumes of Smoke can be seen rising from what is claimed to be the KyivEnergo #5 Thermoelectric Power Plant in the Holosiivskyi District of Kyiv City after Russian Missiles hit the Plant earlier this morning. pic.twitter.com/oBcELQDKkO