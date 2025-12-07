Veliki zaokret u Washingtonu: Rusija oduševljena novim Trumpovim potezom

Kremlj je pozdravio potez vlade predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da revidira svoju strategiju nacionalne sigurnosti i prestane nazivati ​​Rusiju "izravnom prijetnjom", rekao je glasnogovornik Dmitrij Peskov u komentarima koje je u nedjelju objavila novinska agencija TASS.

Američke strategije nakon ruske aneksije Krima 2014. i invazije na Ukrajinu 2022. označavale su Moskvu kao glavnu prijetnju. Međutim, ažurirani dokument, objavljen u petak, usvaja blaži ton i potiče na suradnju, premda ograničenu, s Rusijom.

Peskov je za državnu novinsku agenciju rekao da je ažurirana strategija izbacila formulaciju koja je Rusiju opisivala kao izravnu prijetnju i umjesto toga pozvala na suradnju s Moskvom o pitanjima strateške stabilnosti.

"Smatramo ovo pozitivnim korakom", rekao je, dodajući da će Moskva pomno ispitati dokument prije nego što donese šire zaključke. "Svakako ga moramo pomnije pogledati i analizirati", prenosi agencija Peskovljeve riječi.

Nova strategija od 29 stranica izložila je Trumpovu viziju vanjske politike kao viziju "fleksibilnog realizma" i navela da će američka politika biti prije svega vođena "onim što funkcionira za Ameriku", navodi se u dokumentu.

Washington bi tako težio brzom rješavanju sukoba u Ukrajini i bio bi mu cilj ponovno uspostaviti "stratešku stabilnost" s Moskvom, dok istovremeno tvrdi da su ruske radnje u Ukrajini i dalje središnja sigurnosna briga, navodi se u dokumentu.

Strategija je objavljena u ozračju zastoja u američkoj mirovnoj inicijativi, u kojoj je Washington predstavio prijedlog koji podržava glavne zahtjeve Rusije u tom ratu koji traje gotovo četiri godine.

Trump često hvali ruskog predsjednika Vladimira Putina i divi mu se, zbog čega ga kritičari optužuju da je blag prema Moskvi, čak i dok mu vlada održava sankcije zbog ruskih radnji u Ukrajini.

Europski saveznici, koji se oslanjaju na američku vojnu podršku u odvraćanju Rusije, pomno su pratili ovu promjenu i izrazili zabrinutost da bi blaži jezik SAD-a mogao oslabiti napore u suočavanju s Moskvom dok rat u Ukrajini traje.