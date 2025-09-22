Moskvom odjekuju eksplozije: Dronovi zasuli rusku prijestolnicu

Glavni grad Rusije u ponedjeljak navečer napadnut je dronovima. Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanjin objavio je da je ruska protuzračna obrana u akciji, javljaju ruski mediji. Dosad je, prema informacijama koje je dao gradonačelnik Moskve, srušeno 11 dronova. Nema informacija o šteti i žrtvama. Gradom odjekuju sirene. Nebo iznad Moskve je zatvoreno zbog ukrajinskih dronova. Otkazano je i odgođeno više od 35 letova, a privremeno je bio obustavljen i rad zračne luke Šeremetjevo. Ruski mediji navode da će nakon napada tajna služba FSB i Istražni odbor provesti istragu te da se očekuje kazneni postupak zbog terorizma. Operativne službe na terenu pregledavaju olupine dronova i provjeravaju jesu li uzrokovale dodatnu štetu.