Moskvom odjekuju eksplozije: Dronovi zasuli rusku prijestolnicu

Glavni grad Rusije u ponedjeljak navečer napadnut je dronovima. Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanjin objavio je da je ruska protuzračna obrana u akciji, javljaju ruski mediji.

Dosad je, prema informacijama koje je dao gradonačelnik Moskve, srušeno 11 dronova. Nema informacija o šteti i žrtvama. Gradom odjekuju sirene.

Moscow and the Moscow region are under attack by Ukrainian drones



Explosions heard in Moscow and the Moscow region.



Residents of Odintsovo district, as well as the Konkovo, Kuzminki, Chertanovo and central districts of the capital, reported a series of loud sounds

Nebo iznad Moskve je zatvoreno zbog ukrajinskih dronova. Otkazano je i odgođeno više od 35 letova, a privremeno je bio obustavljen i rad zračne luke Šeremetjevo.

Low-flying cargo plane spotted over Moscow



Eyewitnesses report that, allegedly during the drone attack and the shutdown of Sheremetyevo Airport, a cargo airliner flew at low altitude over the Novaya Moskva district.

Ruski mediji navode da će nakon napada tajna služba FSB i Istražni odbor provesti istragu te da se očekuje kazneni postupak zbog terorizma. Operativne službe na terenu pregledavaju olupine dronova i provjeravaju jesu li uzrokovale dodatnu štetu.