VELIKI NAPAD

Moskvom odjekuju eksplozije: Dronovi zasuli rusku prijestolnicu

Piše V. S., 22. rujna 2025. @ 21:00 komentari
Nebo iznad Moskve je zatvoreno.
  1. Erika Kirk na komemoraciji za supruga Charlieja Kirka - 1
    Oprostila ubojici

    Društvene mreže gore: Otkriveno tajno značenje geste koju je rukom pokazala Kirkova udovica
  2. Poginula žena u Bogatiću
    Ostavio ih je na cesti!

    Vozač pokosio Milenu i sina (3) pa pobjegao, prijatelji šokirani: "Ostavio ih je da bespomoćno leže nasred ulice"
  3. Policija, ilustracija
    U Dravi

    Utopio se poznati podravski poduzetnik
Francuska priznala Palestinu
VRIJEME JE
Macron se obratio UN-u: "Francuska danas priznaje Palestinu"
Orban nazvao Dodika predsjednikom RS-a prkoseći stavovima Europske komisije
"Pouzdani prijatelji"
Orban prkosi Europskoj komisiji: "Bilo mi je zadovoljstvo susresti predsjednika Dodika"
Domovi za starije sve skuplji, neke županije najavile veliko poskupljenje: "Troškovi su nam eskalirali"
Lavina poskupljenja
Domovi za starije sve skuplji, a stižu još veće cijene: "Troškovi su nam eskalirali"
Sandi Cenov otkrio da je na rođendanu Maje Šuput bio i Šime Elez
kakva fešta je to bila!
Šime zapjevao Maji za njezin rođendan, nasmijat će vas izbor pjesme!
Preminuo je član Najboljih hrvatskih tamburaša Mirko Gašparović Mirka
veliki šok i tuga
Iznenada preminuo član Najboljih hrvatskih tamburaša: ''Još sinoć smo zajedno pjevali...''
Održan sprovod Mirka Gašparovića Mirke iz Najboljih hrvatskih tamburaša
odlazak uz glazbu
Kolege mu zasvirali za oproštaj, prizori s ispraćaja preminulog tamburaša dirnuli su mnoge
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Ne morate ga se odreći!
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Previše ovog vitamina može povećati rizik od raka!
Važna informacija
Previše ovog vitamina može povećati rizik od raka!
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Mladenci ušli u salu i ostali šokirani! Ono što ih je dočekalo nisu mogli ni predvidjeti
Gorak okus
Mladenci ušli u salu i ostali šokirani! Ono što ih je dočekalo nisu mogli ni predvidjeti
Kako prepoznati Balkanca u SAD-u? Pogledajte registraciju
Urnebesno
Kako prepoznati Balkanca u SAD-u? Pogledajte registraciju
Bahato mu prepriječio prijelaz, a ono što je pješak napravio oduševilo je društvene mreže
Svaka čast
Bahato mu prepriječio prijelaz, a ono što je pješak napravio oduševilo je društvene mreže
Situacija nikad nije bila gora: Profesori tvrde kako su domaće zadaće izgubile svaki smisao
Što napraviti?!
Situacija nikad nije bila gora: Profesori tvrde kako su domaće zadaće izgubile svaki smisao
110 sekundi "seksa u troje" moglo bi biti od presudne važnosti za spas jedne vrste
Jedinstvena snimka
110 sekundi "seksa u troje" moglo bi biti od presudne važnosti za spas jedne vrste
Musk zadao brutalan ultimatum zaposlenicima xAI-ja: "Recite mi što ste dosad učinili ili..."
Slijede novi otkazi?
Musk zadao brutalan ultimatum zaposlenicima xAI-ja: "Recite mi što ste dosad učinili ili..."
UEFA blizu izbacivanja Maccabija iz Tel-Aviva, Dinamu potencijalno tri boda
Uskoro odluka
Ništa od gostovanja u Srbiji, Dinamu se pišu tri europska boda bez odigrane minute?
Zlatko Dalić napravio dosad neviđeno s popisom hrvatske reprezentacije
za češku i gibraltar
Zlatko Dalić napravio dosad neviđeno s popisom hrvatske reprezentacije
Mijenja se pravilo koje bi moglo zauvijek promijeniti 11-erce: "Poludjet ćete kad čujete..."
već na SP-u?
Mijenja se pravilo koje bi moglo zauvijek promijeniti 11-erce: "Poludjet ćete kad čujete..."
U dobru i zlu: Žele mu pomoći, ali ne znaju koliko je problem zapravo velik
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Žele mu pomoći, ali ne znaju koliko je problem zapravo velik
MasterChef: Mario usred snimanja napustio set i napravio ovo!
VRTLOG EMOCIJA!
Mario usred snimanja MasterChefa napustio set i napravio ovo!
Kumovi: Došao je i odmah unio nemir u Zaglave
KUMOVI
Kumovi: Došao je i odmah unio nemir u Zaglave
Recept za svaki dan: Zapečena riža s piletinom kojoj je teško naći manu
Jednostavno
Recept za svaki dan: Zapečena riža s piletinom kojoj je teško naći manu
Nije za svaki dan: Recept za savršenu čokoladnu tortu od tri sloja koji se tope u ustima
Nježna i puna okusa
Nije za svaki dan: Recept za savršenu čokoladnu tortu od tri sloja koji se tope u ustima
7 slasnih jela za ovaj tjedan: Jelovnik koji će vam pojednostaviti život i uštedjeti vrijeme na planiranje
Tjedni jelovnik
7 slasnih jela za ovaj tjedan: Jelovnik koji će vam pojednostaviti život i uštedjeti vrijeme na planiranje
Ovo je deset hrvatskih gradova s najuspješnijim tvrtkama. Treće mjesto je iznenađenje
Gdje je bogatstvo?
Ovo je deset hrvatskih gradova s najuspješnijim tvrtkama. Treće mjesto je iznenađenje
Jedna mediteranska zemlja ozbiljno se naoružava. Potrošit će 25 milijardi eura, uskoro joj stiže četvrta fregata Belharra
Napeti odnosi
Jedna mediteranska zemlja ozbiljno se naoružava. Potrošit će 25 milijardi eura, uskoro joj stiže četvrta fregata Belharra
Susjedna država ima obvezni regres, a sad planiraju uvesti i obveznu božićnicu
Blagostanje
Susjedna država ima obvezni regres, a sad planiraju uvesti i obveznu božićnicu
Sanja Musić Milanović: Svjetloplava kombinacija za posjet New Yorku
ELEGANTNA U PLAVOM
Sanji Musić Milanović sjajno stoji uzorak u kakvom je ne viđamo često, a haljina je baš po njenom guštu
Ponuda jakni od (umjetne)brušene kože za jesen 2025.
IZGLEDAJU ODLIČNO
Već od 14 eura: 15 jakni od (umjetne) brušene kože koje ćete nositi cijelu jesen
Duge haljine za jesen 2025.
Top su
Uz tenisice, balerinke, čizme i gležnjače: 13 dugih haljina koje ćete nositi cijelu jesen
