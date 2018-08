Policija je zatvorila privatnu bolnicu u engleskom gradu Huddersfieldu zbog "velikog incidenta". Pacijentima je rečeno da se klone policije, a fotografije krvi na cesti pored bolnice ubrzo su se pojavile na društvenim medijima.

Policija je potvrdila da je u blizini bolnice u engleskom gradu Huddersfieldu napadnut muškarac te da je zadobio ozbiljne ozljede, izvjestio je lokalni medij Huddersfield Examiner.

Police have confirmed a man suffered serious injuries after being assaulted. Police called just after midnight to Birkby Hall Road. Scene remains cordoned off @Examiner pic.twitter.com/bCdXZ0MlBV