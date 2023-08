VIDEO Broj žrtava na Havajima bliži se 100, propituje se odgovornost vlasti: "Nema transparentnosti"

Sve se glasnije postavlja pitanje jesu li vlasti mogle bolje reagirati na jedan od najgorih požara u povijesti Sjedinjenih Država.

Profesionalni surfer Kai Lenny kritizirao je odgovor lokalne vlade za Washington Post.

"Nema transparentnosti... vlada nam ne govori što se događa pa nitko ne zna kako pomoći", rekao je za list u subotu.

U videu na Instagramu, Lenny je rekao da pomoću jet skija dostavlja pomoć ljudima preko mora jer su mnoge ceste zatvorene.

Savezna agencija za krizne situacije FEMA objavila je u subotu da žrtvama pomaže desetak saveznih agencija. Oko 150 zaposlenika FEMA-e, uključujući spasilačke ekipe, nalazi se već na Mauiju, a još ih stiže.

Pročitajte i ovo tužiteljstvo provjerava Skandalozno: Policajka otkrila trostrukom ubojici gdje se nalazi supruga koja je pobjegla od njega?

Čuju se kritike što na početku požara nisu bile oglašene sirene za uzbunu. Spasilačke napore otežava činjenica što se do Lahaine na sjeveru i jugu može doći samo jednom velikom cestom. Grad je jako teško stradao i mnoge ulice izgledaju poput ratne zone.

Prigovara se da je evakuacija možda bila naređena prekasno, po objavi na Faceboooku New York Timesa. Vlasti su bile objavile da su požari pod kontrolom.

Zapovjednik vatrogasaca Bradford Ventura rekao je na konferenciji za novinare da su se požari proširili iznenađujuće brzo i da je bilo "gotovo nemoguće" narediti evakuacije dovoljno brzo.

Guverner Mauija Josh Green priznao je da humanitarna pomoć sporo stiže jer ju je teško dopremiti na Maui s drugih otoka.

Green je naredio istragu o reakciji vlasti, po CNN-u. Vatrogasci u međuvremenu i dalje gase požare u raznim dijelovima otoka.

Pročitajte i ovo na autocesti Muškarac požar na autu gasio pivom: Iz prtljažnika izvadio gajbu, potrošio ih je osam

Trošak ponovne izgradnje Lahaine procijenjen je na 5,5 milijardi dolara, prema FEMA-i. Više od 2200 zgrada oštećeno je ili uništeno i izgorjelo je 850 hektara šume i niskog raslinja.

'It's heartbreaking': Without food and fuel, Maui locals lean on neighbors to survive https://t.co/5qtar5djF5 pic.twitter.com/IqUuluw65S