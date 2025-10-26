UZNEMIRUJUĆE Pijani vozač izazvao sudar i ubio cijelu obitelj: Objavljena snimka nesreće

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u noći sa subote na nedjelju u Novom Beogradu poginula je tročlana obitelj, a na društvenim mrežama objavljena je i snimka sudara koju su zabilježile nadzorne kamere. Upozoravamo da je uznemirujuća.

Na raskrižju ulica Heroja s Košara i Omladinskih brigada poginuli su majka D.K. (1987.), otac B.Ž. (1982.), koji je bio prometni policajac, i njihovo dijete Ž.M. (2016.), piše Nova.rs.

Prema prvim informacijama iz istrage, tragediju je izazvao Nikola Đ., 24-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine. Upravljajući Audijem bosanskohercegovačkih registarskih oznaka, velikom je brzinom prošao kroz crveno svjetlo na semaforu i izravno se zabio u vozilo u kojem se nalazila obitelj. S njim je u automobilu bio i suvozač, također državljanin BiH.

Od siline udara stupovi su iščupani i prelomljeni. Na mjestu nesreće mogu se vidjeti i dijelovi vozila koja su sudjelovala u sudaru.

Provedenim alkotestiranjem utvrđeno je da je Nikola Đ. u trenutku nesreće imao 1,17 promila alkohola u krvi. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati te će biti kazneno prijavljen za teško djelo protiv sigurnosti javnog prometa.